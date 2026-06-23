Trump sacude la OEA mientras crecen las dudas sobre el futuro del organismo hemisférico

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ( EFE )

La Organización de los Estados Americanos (OEA) atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente.

A la incertidumbre financiera, las tensiones internas de gobernanza y la pérdida de influencia política se suma ahora una reestructuración impulsada por la administración del presidente Donald Trump que ha provocado la salida de varios diplomáticos estadounidenses de alto nivel y reabierto el debate sobre la utilidad misma del organismo.

La crisis quedó al descubierto durante la 56 Asamblea General de la OEA, celebrada en Panamá, donde diplomáticos y observadores comentaban la revelación de que buena parte de la cúpula de la misión estadounidense ante la organización había renunciado o sido apartada de sus cargos tras desacuerdos con el embajador estadounidense ante la OEA, Leandro Rizzuto Jr., empresario y aliado cercano de Trump.

Entre los funcionarios que abandonaron la misión figuran el subjefe de misión, el jefe de gabinete y altos asesores políticos.

Según diversas fuentes diplomáticas, el conflicto va más allá de diferencias personales. Rizzuto pretende reorientar las prioridades de la OEA hacia asuntos económicos y comerciales, relegando el énfasis tradicional del organismo en democracia, derechos humanos y observación electoral. El cambio coincide con la visión más escéptica de Trump hacia las instituciones multilaterales.

Estados Unidos aporta alrededor del 30 % del presupuesto ordinario de la organización, equivalente a unos 28 millones de dólares anuales. Ese peso financiero otorga a Washington una influencia determinante, aunque formalmente mantiene un solo voto, igual que cualquiera de los otros 33 Estados miembros.

Las dudas aumentaron después de que trascendiera que la propuesta presupuestaria estadounidense para 2027 contempla una reducción drástica del apoyo a organismos multilaterales y, según algunos análisis en Washington, incluso podría eliminar completamente los fondos destinados a la OEA.

Desafíos financieros y redefinición del rol de la OEA en la región

El momento coincide además con el inicio de una nueva etapa institucional. Desde mayo de 2025 la organización está encabezada por el diplomático surinamés Albert Ramdin, primer caribeño en ocupar la Secretaría General.

Su elección marcó el fin de la gestión del uruguayo Luis Almagro, caracterizada por una posición más confrontativa frente a los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba.

Ramdin ha abogado por una organización más enfocada en el diálogo y el consenso, pero enfrenta cuestionamientos internos relacionados con la gestión administrativa y con la salida de una colaboradora cercana involucrada en investigaciones por presuntas irregularidades en Surinam.

Aunque no existe ninguna acusación formal contra el secretario general, el episodio ha alimentado las críticas provenientes de sectores conservadores estadounidenses.

Más allá de las disputas burocráticas, la discusión de fondo es qué papel debe desempeñar la OEA en una región marcada por las crisis de Haití, Venezuela y Nicaragua.

La organización continúa desplegando misiones electorales, impulsando iniciativas de cooperación y promoviendo programas regionales en áreas como inteligencia artificial, seguridad y fortalecimiento institucional.

Sin embargo, sus detractores cuestionan su capacidad real para influir en los acontecimientos políticos del continente.

La situación ha colocado a la OEA ante una encrucijada histórica. Si Washington reduce significativamente su respaldo financiero, el organismo tendrá que redefinir su estructura y sus prioridades.

Si, además, abandona la defensa activa de la democracia y los derechos humanos para concentrarse en temas económicos, muchos observadores consideran que perdería la razón de ser que ha sustentado su existencia desde su fundación en 1948.

La Asamblea de Panamá deja una conclusión evidente: la crisis actual ya no es solo presupuestaria ni administrativa, una disputa sobre la identidad misma de la principal institución política del hemisferio.