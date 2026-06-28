EE. UU. e Irán acuerdan pausar ataques y reunirse en Catar, según medios

Vista de una columna de humo en Irán tras ataques de Estados Unidos e Israel al país islámico. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

Estados Unidos e Irán acordaron parar los ataques mutuos, según altos funcionarios de Washington citados por medios estadounidenses, y planean reunirse el martes en Catar para resolver su disputa por el estrecho de Ormuz.

Ambos países han intercambiado ataques en días recientes, pese a haber alcanzado el 17 de junio un frágil memorándum de entendimiento que busca poner fin al conflicto. La guerra empezó a finales de febrero e interrumpió el tráfico por el vital paso marítimo.

"Hemos decidido parar toda actividad cinética", dijo un alto funcionario de Estados Unidos al medio Axios el domingo, usando el término militar para los ataques.

Un segundo funcionario dijo a Axios que ambas partes se abstendrán "por ahora" y que "los buques pueden moverse libremente" mientras las conversaciones continúan.

Próxima reunión

Bajo el acuerdo, Teherán se comprometió a permitir el paso seguro de buques comerciales a través del estrecho de Ormuz. Por su parte, Washington acordó levantar su bloqueo a puertos iraníes.

Ambos funcionarios y una tercera fuente con conocimiento confirmaron la reunión del martes en Catar, afirmó Axios.

CNN informó de comentarios similares de un funcionario de la administración del presidente Donald Trump, al asegurar que ambas partes "se abstendrán por ahora" y que han acordado reunirse en Doha para continuar los diálogos.

Trump ha reiterado sus amenazas de nuevas acciones militares si los ataques iraníes continúan. El sábado dijo que Irán "no existiría más" si Estados Unidos se ve "forzado" a reanudar la guerra.

La Casa Blanca no contestó de inmediato a una solicitud de comentarios.