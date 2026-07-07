Ejército de EE. UU. anuncia que atacó más de 80 objetivos iraníes, incluidos sistemas de defensa

Soldado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

Las fuerzas armadas de Estados Unidos atacaron más de 80 objetivos durante sus más recientes ataques contra Irán, dijo el Comando Central estadounidense el martes, en una respuesta a los ataques de Teherán a tres petroleros en el estrecho de Ormuz.

"Las fuerzas estadounidenses atacaron sistemas de defensa iraníes, redes de mando y control, sitios de radar costero, capacidades de misiles antibuque y más de 60 pequeñas embarcaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en el estrecho y sus alrededores", indicó el ejército estadounidense en un comunicado publicado en X.

No negociará acuerdo

Irán advirtió este martes que las negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo con Estados Unidos no comenzarán mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, continúe amenazando a la República Islámica, después de que el republicano afirmara que en caso de no lograr un pacto con Teherán "terminará el trabajo", con ataques contra infraestructuras y plantas energéticas iraníes.

"El párrafo 13 del Memorando de Entendimiento es claro: las negociaciones sobre el acuerdo final no comenzarán mientras continúen las amenazas. Respeten su firma", escribió en la red social X el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

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El mensaje, acompañado por una foto de la procesión fúnebre del asesinado líder supremo Alí Jameneí en Teherán y destacando la unidad de millones de iraníes, afirmó que ni la población iraní ni las Fuerzas Armadas del país "se dejarán intimidar por ninguna amenaza".

Así reaccionó el jefe de la diplomacia iraní a las afirmaciones de Trump, el lunes, cuando reiteró que su Gobierno pretende alcanzar un acuerdo con Irán, pero advirtió que, si eso no ocurre, Estados Unidos "terminará el trabajo", en una aparente alusión a nuevos ataques contra el país persa.

Tensiones en Ormuz

"Podemos derribar sus puentes en una hora. Podemos dejar fuera de servicio su suministro energético, todas esas grandes plantas que han construido", agregó Trump.

Pese al memorando acordado y las negociaciones en marcha, en las últimas semanas las tensiones volvieron a escalar entre Teherán y Washington, con ataques iraníes contra varios buques y bombardeos estadounidenses contra objetivos militares en la costa sur del país persa en un pulso por el control de Ormuz.

La República Islámica mantiene que los buques que quieran transitar por el paso deben hacerlo con su permiso y por las rutas establecidas por Teherán.

Esta mañana la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (Ukmto, por sus siglas en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, informó de un nuevo ataque contra un buque cisterna en el Golfo de Omán, en un punto cercano al estrecho de Ormuz.