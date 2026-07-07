EE.UU. restablece sanciones sobre el petróleo iraní

Las negociaciones de una acuerdo de paz entró entró en una nueva crisis por un ataque a un buque en el estrecho de Ormuz, a los que EE. UU. respondió con nuevas sanciones al petróleo iraní. El hecho provocó aumentos en el precio del petróleo. ( EFE/JAIME LEÓN )

El gobierno estadounidense revocó el martes una licencia que levantaba temporalmente las sanciones al petróleo de Irán, al calificar las acciones de Teherán en el estrecho de Ormuz de "totalmente inaceptables".

"Las acciones de Irán en el estrecho fueron totalmente inaceptables para Estados Unidos y tendrán consecuencias", dijo un funcionario estadounidense del Departamento del Tesoro a la AFP.

La exención anunciada en junio había permitido inicialmente a la República Islámica producir, vender y entregar petróleo crudo y productos relacionados hasta el 21 de agosto.

La medida de Washington se produce después de que tres petroleros, entre ellos un buque catarí que transportaba gas natural licuado, fueran alcanzados por proyectiles con pocas horas de diferencia en el estrecho de Ormuz, según monitores marítimos y Catar.

Doha, mediador entre Estados Unidos e Irán, denunció una acción "inaceptable".

Esos ataques han reavivado las preocupaciones sobre la libertad de navegación después de que Irán levantara su bloqueo de la vía marítima tras un frágil alto el fuego con Estados Unidos.

El funcionario estadounidense dijo el martes que su memorando de entendimiento con Irán está basado "enteramente en el cumplimiento" de las condiciones de navegación, y advirtió que Teherán solo verá beneficios si muestra "buena conducta".

Pero el funcionario sostuvo: "Nuestros negociadores continúan trabajando de buena fe para un acuerdo definitivo".

El futuro de Ormuz, la principal ruta para las exportaciones energéticas del Golfo, ha sido un punto de fricción durante las negociaciones entre Teherán y Washington para poner fin de forma permanente al conflicto.

El precio del petróleo sube por los ataques en el estrecho de Ormuz

Los precios del petróleo cerraron al alza el martes después de que se registraran en 24 horas tres ataques a buques en el estrecho de Ormuz, paso marítimo clave para el comercio mundial de hidrocarburos.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en septiembre subió un 3,01 %, hasta los 74,16 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en agosto subió un 2,76 %, hasta los 70,44 dólares.

"El mercado está tan orientado a la baja que bastan unos pocos titulares para darle la vuelta", comenta a la AFP Stephen Schork, de The Schork Group.

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO informó de los ataques contra tres buques; uno el lunes y dos el martes.

"La reanudación de los ataques contra la navegación comercial en el estrecho de Ormuz" ha "reavivado las preocupaciones sobre el suministro energético mundial y ha sembrado dudas sobre la continuidad del acuerdo entre Estados Unidos e Irán", opina Axel Rudolph, analista de IG.

Este paso estratégico es uno de los principales puntos de fricción en las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.