Profesora suplente condenada a dos años de prisión por enviar fotografías íntimas a un estudiante de 14 años en Indiana

Una exmaestra sustituta de 21 años ha sido condenada a dos años de cárcel en el estado de Indiana (Estados Unidos) tras declararse culpable de enviar fotografías sexualmente explícitas a un estudiante de 14 años mientras trabajaba en una escuela del condado de Dearborn.

Cassidy Carter, empleada como sustituta en la South Dearborn Community School Corporation, recibió la sentencia por un cargo de agresión que resultó en lesiones corporales de moderada gravedad.

Según la estación local WXIX (FOX19), Carter fue acusada inicialmente de un cargo de solicitación de menores (delito grave de nivel 5).

El cargo se redujo como parte de un acuerdo de declaración de culpabilidad porque la víctima ya no residía en la zona y expresó su deseo de no participar en el proceso judicial, según informó la fiscal del condado de Dearborn, Lynn Deddens.

Acciones legales

Los hechos se produjeron en 2023. De acuerdo con los documentos judiciales, Carter y el estudiante de 14 años se conocieron y entablaron amistad a través de la aplicación Snapchat en noviembre de ese año. Posteriormente, la acusada envió de forma repetida fotografías explícitas de sí misma al menor.

El caso fue denunciado el 1 de diciembre de 2023, cuando el estudiante informó de los hechos a un oficial de recursos escolares de la institución. Este oficial comunicó la situación al director de la escuela. Los investigadores hallaron en el teléfono del adolescente múltiples mensajes y fotografías explícitas enviadas por Carter.