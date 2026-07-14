EE. UU. prosigue sus bombardeos en Irán y se dispone a restablecer el bloqueo naval

Esta imagen tomada de un video de AFPTV el 12 de julio de 2026 muestra un buque navegando cerca del estrecho de Ormuz, frente a la costa oriental de los Emiratos Árabes Unidos, en Khor Fakkan. Teherán anunció el 12 de julio el cierre del estrecho de Ormuz y lanzó misiles y drones contra sus vecinos del Golfo, en represalia por nuevos ataques de Estados Unidos, posteriores a un ataque de fuerzas iraníes contra un buque mercante que fue abandonado en llamas por su tripulación. ( AFP )

Estados Unidos lanzó el martes nuevos bombardeos contra Irán y anunció el restablecimiento del bloqueo naval a los puertos de la república islámica, lo que llevó a Teherán a responder con ataques a países de la región.

La reanudación de los ataques, de una magnitud sin precedentes desde el alto el fuego de abril, ha puesto en peligro un precario protocolo de acuerdo firmado el 17 de junio, pese a que Trump indicó que un acuerdo sigue siendo "posible".

Como consecuencia de este clima belicoso, el precio del barril de petróleo Brent subía un 4.4 %, a 86.95 dólares, hacia las 10:40 GMT. El West Texas Intermediate (WTI) ganaba por su lado un 3.3 %, a 80.71 dólares.

Durante una misión de cinco horas, las fuerzas estadounidenses bombardearon "objetivos militares" en varias ciudades portuarias del sur de Irán, como Bushehr y Bandar Abás, detalló el Mando Central de Estados Unidos (Centcom).

"Vamos a golpearlos fuerte esta noche, y vamos a golpearlos fuerte mañana", había declarado el lunes Trump, quien envió la semana pasada una notificación oficial al Congreso de la reanudación del conflicto, desencadenado el 28 de febrero por los ataques israeloestadounidenses.

Según la agencia iraní Fars, un edificio de una agencia medioambiental en la región de Hormozgán (sur) fue objeto de un ataque en el que murió la familia de un guardabosques.

La televisión estatal informó además de cinco explosiones cerca del estrecho de Ormuz.

En total, 28 personas han perdido la vida desde que se reanudaron las hostilidades el miércoles pasado, según un recuento de la AFP basado en medios de comunicación iraníes y fuentes oficiales.

Ataques contra Jordania y Baréin

"Está claro que no sienta bien ver a tu país en guerra", afirma en Teherán Hossein, un vendedor de 43 años. "Pero nos defenderemos como lo hemos hecho en el pasado".

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, reivindicaron el martes una operación en Baréin, incluyendo un ataque contra un edificio residencial de las fuerzas estadounidenses en la base de Juffair.

También anunciaron haber atacado en Jordania "instalaciones clave y a las fuerzas estadounidenses en una base aérea", según un comunicado citado por la agencia Tasnim. Amán anunció la interceptación de cuatro misiles.

En el estrecho de Ormuz, Emiratos Árabes Unidos, aliado de Washington en el Golfo, también informó que Irán atacó dos de sus petroleros en esa vía marítima, lo que causó la muerte de un tripulante.

La agencia marítima británica UKMTO informó de un ataque, sin precisar si se trataba del mismo.

A pesar de las hostilidades, Trump consideró el lunes por la noche ante la prensa en la Casa Blanca que un acuerdo con Irán aún era "posible".

La diplomacia iraní afirmó que continúan las gestiones diplomáticas con los mediadores.

Bloqueo de los puertos iraníes

En un intento por ejercer presión sobre Irán, el presidente estadounidense anunció el restablecimiento del bloqueo de los puertos iraníes, que entrará en vigor el martes a las 20H00 GMT, según el ejército estadounidense.

Durante el bloqueo anterior, iniciado en abril como represalia por el cierre del estrecho por parte de Teherán, Irán no pudo exportar "ni un solo barril de petróleo", según su negociador jefe, Mohamad Baqer Qalibaf.

La operación "desempeñó un papel decisivo en la firma del memorando de entendimiento", consideró el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) en un informe.

Al igual que Teherán desea establecer un peaje, Donald Trump quiere cobrar, a cambio de la protección del estrecho, "una remuneración equivalente al 20 % del valor de los cargamentos" en Ormuz, lo que contraviene el derecho internacional que se supone debe garantizar la libertad de navegación.

El canciller iraní, Abás Araqchi, ironizó sobre la amenaza de peaje de Trump: "El 20 % es, por supuesto, demasiado. Seremos justos".

China instó a ambas partes a restablecer el paso y a "respetar los derechos de los Estados ribereños" del estrecho.

Por su parte, Israel no ha participado por el momento en los ataques contra Irán y su frente con Líbano vive un momento de calma tras las devastadoras hostilidades.

El martes están previstas nuevas negociaciones entre Líbano e Israel en Roma, bajo los auspicios de Estados Unidos, un proceso que ha sido rechazado por el movimiento proiraní Hezbolá.