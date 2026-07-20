Estados Unidos acusa a Cuba de décadas de espionaje y subversión

El gobierno estadounidense acusó este lunes a Cuba de haber liderado una campaña de "espionaje y subversión" dentro de su territorio durante casi siete décadas.

"Es una campaña que se ha infiltrado en las más altas esferas del gobierno de Estados Unidos", además de reclutar y formar "generaciones de activistas" y respaldar el "terrorismo de izquierda", acusó un informe especial divulgado por el Departamento de Estado.

Estas acusaciones forman parte de una campaña de creciente presión del gobierno de Donald Trump sobre la isla comunista, que afronta su peor crisis económica en décadas.

La relación Cuba-EE. UU.

El triunfo de la Revolución castrista en 1959 fue recibido inicialmente con beneplácito por Washington, pero el contexto de la Guerra Fría pronto desbarató cualquier tentativa de relación pacífica.

Washington impuso rápidamente sanciones al nuevo régimen que lideraba Fidel Castro, que nacionalizó empresas estadounidenses, y éste a su vez respondió con un acercamiento a Moscú y el bloque comunista.

La campaña de acoso mutuo se prolongó durante décadas.

El gobierno estadounidense organizó múltiples intentos de asesinato de Castro, y a su vez La Habana acogió, entrenó y respaldó movimientos guerrilleros en el Tercer Mundo, y en especial en América Latina y el Caribe.

El informe del Departamento de Estado reconoce que "La Habana nunca tuvo la capacidad de derrotar a Estados Unidos en un conflicto armado convencional".

"En cambio, los cubanos perfeccionaron un nuevo modelo para una larga guerra de desgaste, organizado en torno al espionaje, la infiltración, el sabotaje, redes de aliados y una infraestructura revolucionaria diseñada para volcar a Estados Unidos contra sí mismo", indicó.