Rubio llega a Filipinas mientras EE. UU. condena las acciones "peligrosas" de China

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y su esposa, Jeanette Dousdebes Rubio, llegan a Manila el 21 de julio de 2026, antes de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (Asean). ( AFP )

Estados Unidos condenó las "acciones peligrosas y agresivas" de Pekín tras un enfrentamiento con la armada filipina en el mar de China Meridional, al tiempo que su jefe de la diplomacia, Marco Rubio, llegó a Manila este martes para asistir a una reunión de países del sudeste asiático.

"Estados Unidos condena las acciones peligrosas y agresivas de China contra el personal de la armada de Filipinas. (...) El preocupante patrón de provocaciones de China contra las operaciones marítimas legítimas de Filipinas socava la paz y la estabilidad regionales", afirmó el Departamento de Estado en un comunicado.

Rubio aterrizó en Manila el martes por la mañana para asistir a la cita con sus homólogos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), integrada por 11 miembros.

Posible reunión con ministro de China

Aunque su comitiva no ha confirmado que se reunirá con el ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, quien también estará en la capital filipina el miércoles y el jueves, el secretario de Estado ha dicho que está abierto a esa posibilidad.

En un artículo de opinión publicado en medios filipinos el martes por la mañana, Rubio destacó el compromiso de Washington "con la libertad de navegación en el sudeste asiático", al tiempo que reafirmó el apoyo defensivo de Estados Unidos en la región.

"Si estas aguas quedaran bajo el control de una potencia dispuesta a utilizar el comercio como arma geopolítica, tanto Estados Unidos como los Estados de la Asean enfrentarían nuevas y graves amenazas a su soberanía, seguridad y futuro económico", escribió, en una clara alusión a China.

Pekín reclama la soberanía sobre casi todo el mar de China Meridional, una ruta comercial global vital, a pesar de un fallo internacional que sostiene que sus pretensiones carecen de fundamento legal.

El ejército filipino acusó el lunes a la guardia costera china de herir a uno de sus marineros en una zona en disputa de esas aguas.

La guardia costera china calificó la versión de Manila como una "distorsión total de la verdad" y este martes convocó "de manera urgente" al embajador filipino "para presentar protestas formales".

Pekín justificó la decisión en una "provocación deliberada y el ataque de Filipinas contra el personal de la Guardia Costera china en el Arrecife Ren'ai", en referencia a un punto conflictivo también conocido como el Segundo Arrecife de Thomas.

En una intervención en la sede de la guardia costera filipina en Manila, la ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Penny Wong, también condenó este martes la "conducta desestabilizadora y peligrosa" de Pekín.