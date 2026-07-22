×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Nicolás Maduro
Nicolás Maduro

Nicolás Maduro vuelve a comparecer ante un tribunal de Nueva York

El expresidente de 63 años y su esposa Cilia Flores se encuentran en una cárcel de Brooklyn a la espera de juicio por narcotráfico y otros cargos

    Expandir imagen
    Nicolás Maduro vuelve a comparecer ante un tribunal de Nueva York
    Fotografía del Centro Metropolitano de Detención donde está recluido el depuesto líder de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, en Brooklyn, Nueva York (EE. UU.). (EFE/ ÁNGEL COLMENARES)

    El presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, debe comparecer este miércoles ante un tribunal de Nueva York en su tercera audiencia desde que el ejército estadounidense lo capturó en enero.

    El expresidente de 63 años y su esposa Cilia Flores se encuentran en una cárcel de Brooklyn desde esa operación militar, a la espera de juicio por narcotráfico y otros cargos.

    • Militares estadounidenses capturaron a la pareja en Caracas el 3 de enero, en una operación relámpago que combinó fuerzas navales, aéreas y terrestres para derrocar a quien había gobernado Venezuela desde 2013.

    Su ex vicepresidenta, Delcy Rodríguez, ejerce desde entonces como mandataria interina y se ha acercado a Estados Unidos, que controla de facto la exportación de crudo venezolano, cuyos ingresos se depositan en cuentas especiales supervisadas por Washington.

    La audiencia de este miércoles se espera que se centre en cuestiones de procedimiento.

    Defensa legal

    Tras una disputa con Caracas, Washington permitió en abril que Venezuela pagara la defensa legal de Maduro y Flores, algo que antes estaba prohibido por las sanciones estadounidenses.

    Los Maduro habían tratado de que sus casos fueran desestimados alegando que bloquear la financiación violaba el derecho, consagrado en la Constitución estadounidense, a contar con un abogado de libre elección.

    Maduro se autodenomina "prisionero de guerra" y se ha declarado no culpable de los cuatro cargos que enfrenta: conspiración de "narcoterrorismo", conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.