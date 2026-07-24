Los seis candidatos para dirigir la ONU se miden en un debate televisado

Los aspirantes se enfrentaron por casi dos horas a preguntas de diplomáticos, empleados de la ONU y representantes de la sociedad civil en un acto en el inmenso Salón de la Asamblea General. ( FUENTE EXTERNA )

Los seis candidatos que compiten para dirigir las Naciones Unidas subrayaron este jueves durante un debate la importancia de recuperar la credibilidad de una organización en crisis, una semana antes de que empiece oficialmente el proceso de selección.

Los aspirantes se enfrentaron por casi dos horas a preguntas de diplomáticos, empleados de la ONU y representantes de la sociedad civil en un acto en el inmenso Salón de la Asamblea General, retransmitido por Bloomberg.

La chilena Michelle Bachelet, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, el argentino Rafael Grossi, la costarricense Rebeca Grynspan, la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett y el senegalés Macky Sall están en liza para suceder al secretario general saliente, António Guterres, que dejará el cargo el 31 de diciembre.

Candidatos destacan sus fortalezas

Cada candidato explicó por qué sería el mejor secretario general, destacando sus fortalezas para enfrentar una época particularmente difícil en materia de conflictos globales.

"Dentro de cinco años, me gustaría que nadie me vuelva a preguntar: '¿dónde está la ONU?'. Ese será mi indicador. Me gustaría ver a una ONU que ha vuelto a sentarse a la mesa en los escenarios de conflicto" para ofrecer "resultados concretos", afirmó Grynspan.

El director la agencia atómica de la ONU, Rafael Grossi, también señaló que cualquier miembro que desencadene una guerra o recurra a la agresión es un escenario lo suficientemente "grave como para que el secretario general intervenga".

La ONU enfrenta una profunda crisis financiera y de confianza, con el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, acusando a la organización de gastar de forma imprudente y no lograr resultados satisfactorios.

Sin dar nombres, la expresidenta chilena Bachelet aseguró que se negaría a ceder a la presión de los poderosos países donantes.

El 30 de julio, los 15 miembros del Consejo de Seguridad tienen previsto celebrar su primera votación a puerta cerrada y de forma anónima para expresar sus preferencias entre los candidatos.

El elegido asumirá el puesto el 1 de enero de 2027.

En virtud de una tradición de rotación geográfica que no siempre se respeta, América Latina reclama esta vez el puesto. Sall es el único candidato que no procede de la región.