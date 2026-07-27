Trump afirma que hay "buenas probabilidades" de alcanzar un acuerdo con Irán

Mujeres iraníes caminan junto a un mural del difunto Líder Supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, en una calle de Teherán, Irán. ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró optimista este lunes sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Irán, después de que ambas partes mantuvieran un cese de las hostilidades por tercera jornada consecutiva.

Los combates están en pausa desde el sábado, después de que Estados Unidos retomara los bombardeos contra Irán en el marco de la lucha con la república islámica por el control del estrecho de Ormuz, que descarriló un alto al fuego.

El mandatario estadounidense declaró su optimismo con respecto a la reanudación de las negociaciones diplomáticas para poner fin a la guerra que comenzó a finales de febrero con una andanada de ataques estadounidenses e israelíes, lo que sacudió Oriente Medio y atizó temores sobre el impacto del conflicto en la economía mundial.

Consultado a bordo del Air Force One sobre las negociaciones, Trump respondió: "Tengo mucha paciencia... Veremos qué pasa. Creo que hay buenas probabilidades de que algo pueda suceder".

"Tenemos muchas municiones", declaró además, antes de añadir: "Me gustaría tener más, para ser sincero, pero se ha dado tanto a Ucrania".

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, declaró el domingo que Trump está "dando algo de espacio a las conversaciones, les está dando un poco de margen".

El emisario advirtió que su país sigue "listo" para atacar Irán y que se han desplegado más recursos en la región.

Situación actual

El conflicto en Oriente Medio sigue activo en otro frente, y Arabia Saudita afirmó que interceptó drones lanzados desde Irak por grupos aliados de Teherán.

Riad instó posteriormente a Bagdad a "tomar todas las medidas necesarias para impedir que su territorio sirva como punto de partida para una agresión".

Arabia Saudita y otros países del Golfo han acusado a grupos proiraníes de haber efectuado olas de ataques contra su territorio durante los primeros meses de guerra en Oriente Medio.

Sin embargo, los grupos armados proiraníes con base en Irak no han reivindicado ninguna ofensiva en la región desde la reciente reanudación de las hostilidades entre Washington y Teherán.

Este nuevo incidente ocurre cuando los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, reivindicaron el lunes nuevos ataques con drones contra infraestructuras petroleras sauditas en el mar Rojo tras anunciar la semana pasada un cerco marítimo contra el reino.

Impacto económico

El conflicto en Oriente Medio también sacudió la economía mundial al bloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

La república islámica, que bloquea esta estratégica vía marítima y quiere cobrar peaje por el paso, anunció haber mantenido el viernes y sábado negociaciones con Omán, cuyas costas también bordean el estrecho, sobre su futura gestión.

En represalia Estados Unidos ha reanudado su bloqueo a los puertos iraníes.

La posibilidad de que al bloqueo del estrecho de Ormuz se sumaran restricciones en el mar Rojo y problemas para la exportación desde Arabia Saudita impulsó en los últimos días los precios del petróleo. Pero el cese de las hostilidades ancló las cotizaciones que oscilan en torno a los 86 dólares el barril.

Más temprano, Irán aseguró que Estados Unidos no ha participado en las recientes negociaciones con Omán sobre la administración del estrecho de Ormuz.

"Estas discusiones no tienen nada que ver con Estados Unidos. Se trata de un asunto bilateral entre Irán y Omán y continúan", declaró el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, en rueda de prensa. La vía marítima "permanece cerrada", añadió.

"Los mediadores pueden transmitirnos mensajes de la parte estadounidense sobre los últimos acontecimientos en la región. Pero en la actualidad, no estamos involucrados en ninguna negociación con Estados Unidos", dijo el vocero.

"Mientras continúe este comportamiento por parte de Estados Unidos, no podemos albergar esperanzas de que surja un proceso razonable", añadió.

Baqai criticó a Estados Unidos y declaró que su comportamiento en los últimos años "se ha asemejado al de una banda mafiosa que no respeta ninguna norma ni ley".