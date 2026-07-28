EE. UU. asegura haber frustrado un ataque sorpresa lanzado por Irán con misiles balísticos

Tropas de Estados Unidos ( FUENTE EXTERNA )

El ejército de Estados Unidos dijo el martes que interceptó varios misiles lanzados por Irán, en el primer repunte de violencia entre ambos países después de varios días de calma.

Acciones del Centcom

Este martes, a las 17H45 de Washington (21H45 GMT) "los Guardianes de la Revolución Islámica lanzaron múltiples misiles balísticos desde Irán en un intento de ataque sorpresa contra fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio", dijo en X el Centcom, el comando militar estadounidense para esa región, y añadió que "todos los misiles iraníes fueron interceptados con éxito".

At 5:45 p.m. ET today, Islamic Revolutionary Guard Corps forces launched multiple ballistic missiles from Iran in an attempted surprise attack on U.S. forces based in the Middle East. All Iranian missiles were successfully intercepted. U.S. forces remain vigilant and at a high... — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 28, 2026