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ataque misiles balísticos Irán
ataque misiles balísticos Irán

EE. UU. asegura haber frustrado un ataque sorpresa lanzado por Irán con misiles balísticos

Las tropas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio se encontraban en alerta ante esta amenaza

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    EE. UU. asegura haber frustrado un ataque sorpresa lanzado por Irán con misiles balísticos
    Tropas de Estados Unidos (FUENTE EXTERNA)

    El ejército de Estados Unidos dijo el martes que interceptó varios misiles lanzados por Irán, en el primer repunte de violencia entre ambos países después de varios días de calma.

    RELACIONADAS

    Acciones del Centcom

    • Este martes, a las 17H45 de Washington (21H45 GMT) "los Guardianes de la Revolución Islámica lanzaron múltiples misiles balísticos desde Irán en un intento de ataque sorpresa contra fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio", dijo en X el Centcom, el comando militar estadounidense para esa región, y añadió que "todos los misiles iraníes fueron interceptados con éxito".
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