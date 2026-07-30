Elon Musk reacciona a comparación de la verja fronteriza entre RD y Haití con la de Gaza

El empresario Elon Musk reaccionó con un "cierto" a una publicación en X en la que un usuario compara la frontera entre República Dominicana y Haití con la existente entre Israel y Gaza, en referencia a las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno dominicano en la línea limítrofe.

La publicación a la que respondió Musk, plantea una comparación entre la verja que separa a República Dominicana de Haití y las barreras y controles establecidos alrededor de Gaza. La reacción del propietario de X fue breve y no incluyó explicaciones adicionales sobre la comparación.

Medidas fronterizas dominicanas

A partir de 2022, el Gobierno de Luis Abinader inició la construcción de una verja fronteriza con Haití, presentada como una infraestructura destinada a reforzar la seguridad y el control migratorio, así como a combatir el contrabando y otros delitos en la zona limítrofe.

El proyecto incluye una estructura física y componentes tecnológicos para facilitar la vigilancia de la frontera.

En marzo de 2024, Musk ya había calificado de "interesante" la iniciativa de la verja fronteriza inteligente, lo que llevó al presidente Luis Abinader a invitarlo a visitar República Dominicana para conocer las capacidades tecnológicas y de manufactura del país.

La nueva reacción de Musk ocurre en un contexto diferente, marcado por la crisis de seguridad y gobernabilidad que atraviesa Haití y por el endurecimiento de los controles dominicanos en la frontera.

República Dominicana y Haití comparten la isla La Española y mantienen una frontera terrestre que divide a ambos Estados. Las autoridades dominicanas han defendido el reforzamiento de la vigilancia como una medida para proteger el territorio nacional y controlar los flujos migratorios.

Contexto y debate social

La comparación con Gaza, sin embargo, ha generado debate en redes sociales. Usuarios dominicanos han cuestionado la equivalencia entre ambas fronteras debido a las diferencias históricas, políticas y militares que existen entre los dos escenarios.

En el caso domínico-haitiano se trata de una frontera internacional entre dos países soberanos que comparten una isla. Gaza, en cambio, se encuentra vinculada a un prolongado conflicto territorial y político entre israelíes y palestinos, por lo que las condiciones de seguridad y el contexto geopolítico son diferentes.