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Trump llama "Estado 51" a Venezuela en una publicación en sus redes sociales

El presidente de Estados Unidos compartió un mapa de Venezuela con la bandera estadounidense y la inscripción "Estado 51"

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Trump llama "Estado 51" a Venezuela en una publicación en sus redes sociales
Trump publicó en Truth Social un mapa de Venezuela con la bandera de Estados Unidos y la inscripción "Estado 51". (FUENTE EXTERNA)

Este sábado 1 de agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió en su cuenta de Truth Social una publicación donde el mapa de Venezuela estaba pintado con la bandera estadounidense con la insignia "Estado 51". 

Este tipo de mensajes ya han sido difundidos en los últimos meses, con el inquilino de la Casa Blanca hablando de una idea de anexión del país latinoamericano luego de que capturaran a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en una operación nocturna desarrollada en Caracas

El 12 de mayo, Trump dijo en una entrevista con la cadena de televisión Fox que estaba "considerando seriamente" transformar a Venezuela en un nuevo Estado de Estados Unidos. Horas después subió el mapa venezolano sombreado con la bandera de las barras y las estrellas.

Relaciones Caracas-Washington

La cercanía de Caracas y Washington aumentó desde la salida de Maduro, con un tutelaje de Estados Unidos hacia el gobierno interino de Delcy Rodríguez hasta alcanzar la estabilidad democrática.

Al respecto, en la última semana, Trump dijo que Venezuela todavía no está "preparada" para llevar adelante elecciones. En tanto que subrayó que "Delcy está haciendo un trabajo fantástico". 

  • Entre los mensajes expansionistas de Trump, también ha hecho alusión a un "Estado 51" respecto a Canadá y a Groenlandia. Del territorio insular incluso alcanzó a decir que estaba dispuesto a comprarlo alegando que es clave para la seguridad nacional de Estados Unidos. 
 
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