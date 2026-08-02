Donald Trump visitará Irlanda en septiembre

ARCHIVO - El presidente Donald Trump llega en el Marine One al Aeropuerto Ejecutivo de Leesburg, Virginia, el jueves 24 de abril de 2025, para dirigirse al Trump National Golf Club de Washington DC en Sterling, Virginia. ( AP )

El presidente estadounidense, Donald Trump, viajará en septiembre a Irlanda, donde se espera que asista a un torneo organizado en su campo de golf, informaron varios medios locales.

El dirigente presenciará a partir del 12 de septiembre parte del Open de Irlanda en el campo de golf de Doonbeg (oeste), previsto del 9 al 13 de ese mes, informaron el domingo la agencia británica PA y el grupo audiovisual irlandés RTE.

Según este último, Trump expresó su deseo de asistir al Open de Irlanda para ver a "Rory (McIlroy) y a todos los grandes jugadores", en un mensaje de video difundido en julio con motivo del Día de la Independencia de Estados Unidos, en la residencia del embajador estadounidense en Dublín.

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Donald Trump también podría visitar la capital irlandesa para reunirse con el primer ministro Micheál Martin y la presidenta Catherine Connolly, muy crítica con la guerra de Estados Unidos en Irán.

Durante su última estancia en Irlanda en 2023, cuando no era presidente, Trump recibió una acogida entusiasta en Doonbeg por habitantes que agitaban banderas estadounidenses. Llevaban puesta una gorra con el lema trumpista "Haz que Estados Unidos vuelva a ser grande otra vez".

El recibimiento fue más frío en 2019 en Dublín, durante su mandato anterior, con protestas contra su visita, que incluían un globo gigante llamado "Baby Trump", en el que lo caricaturizaban como un bebé furioso en pañales.

En marzo de 2025, varios activistas plantaron banderas palestinas en el campo de golf de Doonbeg.

El expresidente estadounidense Joe Biden viajó a Irlanda e Irlanda del Norte en 2023 para conmemorar el 25 aniversario del Acuerdo del Viernes Santo, que puso fin en 1998 a tres décadas de conflicto norirlandés.