Estados Unidos interviene para apoyar el yen japonés en acción conjunta

El presidente Donald Trump confirmó el domingo que Estados Unidos intervino para apoyar el yen japonés, al decir que es una "señal de amistad" que también será "positiva para la economía mundial".

El Financial Times reportó el viernes que el Departamento del Tesoro había intervenido conjuntamente con Japón para apuntalar el yen por primera vez en casi tres décadas.

Cuando le preguntaron a bordo del Air Force One por qué Estados Unidos estaba actuando para respaldar la moneda, Trump dijo: "Porque tenemos una muy buena relación con Japón".

Aunque dijo que su país obtendría "un beneficio financiero" insistió en que "más que cualquier otra cosa, fue una señal de amistad".

El Financial Times informó que el Banco de la Reserva Federal de Nueva York tomó la inusual medida de vender euros para comprar yenes en nombre del Departamento del Tesoro estadounidense el viernes.

"Ellos tienen, ya sabes, un yen debilitado y querían un poco de ayuda. Y nosotros siempre estamos ahí para Japón. Japón ha sido muy buenos con nosotros, con la excepción, por supuesto, de Pearl Harbor", dijo el mandatario.

La intervención se produjo después de que el yen cayera el mes pasado a 163,24 por dólar, su nivel más débil desde 1986.

Intervención conjunta

La acción de Washington se produjo cuando el yen repuntó con fuerza la semana pasada, alimentando las especulaciones de que las autoridades japonesas también habían intervenido en los mercados cambiarios.

En Tokio, la ministra japonesa de Finanzas, Satsuki Katyama, confirmó la intervención conjunta y afirmó que el viernes el ministerio "compró el yen japonés en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos".

"Esta acción conjunta (...) contrarrestó la excesiva volatilidad y los movimientos desordenados de los últimos meses en el yen japonés", agregó la ministra.

Impacto en los mercados

Los analistas citados por el FT estimaron que la intervención de Japón podría haber ascendido a unos 8,45 billones de yenes (52,800 millones de dólares).