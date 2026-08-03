El petróleo cae tras el anuncio de Trump de la reanudación del diálogo con Teherán

Entre los vaivenes del acuerdo de paz en Medio Oriente, el precio del petróleo vuelve a oscilar. ( EFE )

Los precios del petróleo reportaron una caída neta este lunes, a raíz del anuncio del presidente Donald Trump sobre la reanudación de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, pese al desmentido de Teherán.

La cotización del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en octubre, retrocedió un 4.73% hasta los 83.77 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en septiembre, perdió un 5.11% y se situó en 80.34 dólares.

Siguiendo la línea que adoptó desde el inicio de la guerra con Irán, a finales de febrero, Trump amenazó a la república islámica con bombardeos masivos antes de dar marcha atrás y asegurar el domingo que las negociaciones con Teherán se reanudarían en cuestión de horas.

¿Nuevas negociaciones?

Este lunes reiteró que Estados Unidos estaba negociando "en este mismo momento" con Teherán.

"El mercado parece apostar por un acuerdo marco similar al concluido el 17 de junio", que allanaría el camino para una reanudación de los flujos de petróleo en Oriente Medio, comentó a la AFP Robert Yawger, analista de Mizuho USA.

Tras ese acuerdo, el flujo del transporte marítimo en la región había experimentado una mejora.

Pero la reanudación de las hostilidades en julio provocó una nueva caída del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz —esencial para el comercio mundial de hidrocarburos—, así como un aumento de los riesgos en el mar Rojo.

Un portavoz de la diplomacia iraní sostuvo este lunes que Teherán "no está negociando con Estados Unidos en este momento", pero que mantenía conversaciones con "Omán para asegurar el paso por el estrecho de Ormuz".