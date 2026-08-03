Reunión el martes en la Casa Blanca sobre regulación de la IA

Fotografía de archivo del 22 de Julio de 2026 que muestra la aplicación ChatGPT en la pantalla de un teléfono, desarrollada por la organización estadounidense de investigación en inteligencia artificial (IA) OpenAI, en Berlín (Alemania). OpenAI, creadora de ChatGPT, anunció el lanzamiento de Health, una nueva función que permite a los usuarios en EE.UU. conectar su información de salud para que la plataforma los ayude a comprender y gestionar su historial médico. Así la IA puede comparar nuevos resultados con pruebas anteriores, resumir los cambios acontecidos desde la más reciente cita médica o explorar cómo el sueño y la actividad se relacionan con la rutina diaria del paciente. ( EFE/ FILIP SINGER/ ARCHIVO )

La Casa Blanca convocó para el martes a empresas del sector de la inteligencia artificial (IA) para debatir un mecanismo de autorregulación anunciado a principios de junio, dijo a la AFP un funcionario del gobierno.

La fuente, no dio detalles sobre el horario del encuentro ni sobre los participantes.

El 2 de junio el presidente Donald Trump firmó un decreto que prevé un control opcional por parte del gobierno de los modelos más avanzados de IA, en nombre de la ciberseguridad.

Crearán marco de supervisión

El texto establece un marco de supervisión consensuada con las principales empresas estadounidenses de IA, como Google, OpenAI y Anthropic. De forma voluntaria, estas compañías podrán someter sus modelos más avanzados a una evaluación de las autoridades antes de lanzarlos al mercado.

El texto, que fue objeto de difíciles negociaciones, es visto como un giro en la administración Trump, hasta entonces sobre todo receptiva a los argumentos de los opositores a cualquier regulación.

Sin embargo, la llegada meses atrás de modelos de IA de vanguardia alimentó las preocupaciones sobre el posible uso de estas nuevas herramientas con fines delictivos.

El gobierno estadounidense dispuso a principios de junio que las empresas tecnológicas concedan voluntariamente al Gobierno un plazo de hasta 30 días para revisar aquellos nuevos modelos de IA, considerados "fronterizos" o "disruptivos", antes de su lanzamiento al público.