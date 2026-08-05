Estados Unidos suspende importaciones de mayor productor de aguacate de México

Estados Unidos suspendió las importaciones de aguacate del mayor productor en México debido a una alerta de seguridad, informó el miércoles la industria.

Por protocolo, las autoridades estadounidenses inspeccionan a las empacadores de exportación de aguacate en México. En 2024, los envíos fueron suspendidos temporalmente luego de que dos inspectores fueran agredidos en Michoacán.

Este estado es el mayor exportador del fruto hacia Estados Unidos. El gobierno regional dijo que la suspensión de los envíos es una "medida preventiva" tras las detenciones de líderes criminales en el estado.

"Contra intereses de EE. UU."

La asociación de productores y empacadores de aguacate (APEAM) dijo en un comunicado que "no se autoriza el embarque de fruta con destino a exportación".

Añadió que sus representantes sostendrán reuniones con las autoridades para atender la situación de seguridad en el estado.

La embajada de Estados Unidos en México dijo por su parte en un comunicado que suspendió todas sus actividades en Michoacán desde el 5 de agosto debido a una "amenaza contra intereses estadounidenses".