Trump dice que EE. UU. está bajando la tensión con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un encuentro reciente. ( EFE/EPA/MATT KAMINSKY )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que permitirá que aumente la presión económica sobre Irán pero desistiendo de ordenar más ataques militares.

"Nos lo estamos tomando con calma", dijo el jefe de Estado, según el medio Axios, que informó haber hablado brevemente con el mandatario en una llamada telefónica.

Hace apenas una semana, Trump lanzó una nueva amenaza de atacar duramente a Irán, para luego dar marcha atrás, mientras presiona para lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra que inició junto con Israel el 28 de febrero.

Trump, sin aparente frustración

Axios señaló que Trump no mostró frustración por el hecho de que Irán esté retrasando un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz.

Teherán exige que Estados Unidos ponga fin primero al bloqueo de los puertos iraníes y le levante las sanciones petroleras, conforme al memorando de entendimiento que ambos países firmaron en junio.

El bloqueo del estrecho por parte de Irán desde el inicio de la guerra disparó los precios del combustible y sacudió la economía mundial, ejerciendo presión sobre la administración Trump a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

"Solo estamos negociando a medias con ellos. Simplemente observamos a Irán, con su enorme inflación y el hecho de que no tienen dinero", fueron las palabras atribuidas a Trump.

También afirmó que los precios del petróleo están bajando, por lo que los consumidores estadounidenses sienten menos el impacto de la guerra.

"Todo saldrá bien. Siempre sale bien. Es como una partida de ajedrez", dijo Trump sobre las relaciones de Estados Unidos con Irán.

Irán dice que no negociará con EE.UU. mientras siga incumpliendo el memorando de junio

Irán reafirmó este domingo que no mantiene negociaciones con Estados Unidos y que no está dispuesto a reanudarlas mientras Washington siga incumpliendo el memorando de entendimiento alcanzado en junio.

"Ahora no tenemos ninguna negociación con Estados Unidos", afirmó el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, en declaraciones a los periodistas, y aseguró que, mientras "no terminen las violaciones del memorando de entendimiento por parte de Estados Unidos y Washington no compense aquello que ha incumplido, desde nuestro punto de vista no existe posibilidad de reanudar las negociaciones".

Aun así, Araqchí dijo que los intermediarios "siguen intentando encontrar nuevamente vías para entablar negociaciones", según informó la agencia Tasnim.