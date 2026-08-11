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Trump dice que obtuvo la liberación de un exmarine durante una conversación con Putin

El presidente hizo la afirmación n su red social poco después de que el Departamento de Estado anunciara la liberación de Robert Gilman

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    Trump dice que obtuvo la liberación de un exmarine durante una conversación con Putin
    El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. (EFE)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el martes que obtuvo la liberación de un exmarine detenido en Rusia durante conversaciones personales con su homólogo ruso Vladimir Putin.

    • "Tras mis conversaciones con el presidente Putin, Rusia aceptó liberarlo, en gran parte por razones humanitarias", escribió Trump en su red Truth Social, poco después de que el Departamento de Estado anunciara la liberación de Robert Gilman.
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