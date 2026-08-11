Trump salió en secreto de Turquía ante una supuesta amenaza iraní

Esta fotografía muestra un VC-25A Air Force One estacionado en la pista antes de la salida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del aeropuerto de Ankara Esenboga, en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026, tras asistir a la Cumbre de la OTAN. El presidente estadounidense Donald Trump salió secretamente de Turquía el mes pasado en un avión más pequeño de lo que se conocía hasta ahora, debido a una amenaza de asesinato procedente de Irán, informó The Washington Post el 10 de agosto de 2026. ( AFP )

Un extraordinario operativo de seguridad permitió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonar Turquía en secreto ante una amenaza considerada creíble procedente de Irán, después de participar en la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara. El episodio ocurrió el 8 de julio, pero sus detalles fueron revelados este martes, más de un mes después por The Washington Post y The New York Times.

La operación incluyó el traslado clandestino del mandatario en un vehículo utilizado para el servicio de catering de los aviones y el empleo del Air Force One como señuelo, mientras Trump abandonaba territorio turco a bordo de otra aeronave militar, conforme con la versión que difundieron medios estadounidenses y de la que se hicieron eco diarios europeos.

Según las informaciones divulgadas este martes, los servicios de inteligencia estadounidenses detectaron horas antes de la partida una amenaza iraní suficientemente seria como para modificar por completo el dispositivo previsto para el regreso presidencial.

Trump había llegado a Ankara en el nuevo Boeing 747-8 entregado por Qatar para su utilización como avión presidencial. Sin embargo, tras finalizar la cumbre, se anunció públicamente que viajaría hacia el Reino Unido en el antiguo Air Force One.

Un avión como señuelo

Lo que se desconocía hasta ahora era que Trump tampoco viajó en esa aeronave.

El presidente abordó inicialmente el antiguo Air Force One, pero salió por un acceso diferente al utilizado por los periodistas y fue trasladado discretamente por la pista dentro de un vehículo de catering hasta un C-32A de la Fuerza Aérea estadounidense, de menor tamaño.

Mientras Trump emprendía el vuelo secreto hacia el Reino Unido, el Air Force One despegó también de Ankara con periodistas y miembros del personal de la Casa Blanca a bordo, sin que estos supieran que el presidente no viajaba con ellos. El objetivo era dificultar que eventuales atacantes pudieran determinar en cuál aeronave se encontraba.

Ya en territorio británico, Trump llegó a la base aérea de Mildenhall, donde volvió secretamente al antiguo Air Force One. Posteriormente desembarcó ante los periodistas y se trasladó al Boeing 747-8 procedente de Qatar para continuar hacia Washington.

La amenaza de Irán

La dimensión del operativo refleja la preocupación de los servicios de seguridad estadounidenses por las amenazas iraníes contra Trump en medio de las fuertes tensiones entre Washington y Teherán.

Cuando fue consultado entonces sobre la posibilidad de una amenaza creíble contra su avión, Trump evitó confirmar los detalles. "Tengo una amenaza todo el tiempo. Soy el número uno de su lista", declaró.

La versión ofrecida públicamente en julio atribuía los cambios de aeronave a razones logísticas y al interés de mostrar el nuevo avión presidencial a militares estadounidenses en Reino Unido. Solo ahora se conoce que detrás de aquellos movimientos había una operación destinada a proteger al presidente y ocultar su ubicación durante varias horas.

Un extraordinario operativo de seguridad permitió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonar Turquía en secreto ante una amenaza considerada creíble procedente de Irán, después de participar en la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara. El episodio ocurrió el 8 de julio, pero sus detalles fueron revelados este martes, más de un mes después por The Washington Post y El País, entre otros medios.

La operación incluyó el traslado clandestino del mandatario en un vehículo utilizado para el servicio de catering de los aviones y el empleo del Air Force One como señuelo, mientras Trump abandonaba territorio turco a bordo de otra aeronave militar.

Según las informaciones divulgadas este martes, los servicios de inteligencia estadounidenses detectaron horas antes de la partida una amenaza iraní suficientemente seria como para modificar por completo el dispositivo previsto para el regreso presidencial.

Trump había llegado a Ankara en el nuevo Boeing 747-8 entregado por Qatar para su utilización como avión presidencial. Sin embargo, tras finalizar la cumbre, se anunció públicamente que viajaría hacia el Reino Unido en el antiguo Air Force One.