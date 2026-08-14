Hijo del expresidente mexicano López Obrador dice que EE. UU. revocó su visa

El hijo del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo el jueves que Estados Unidos revocó su visa para entrar a ese país sin "ninguna razón".

El también político, Andrés Manuel López Beltrán, calificó la medida de "estilo hitleriano" en una carta dirigida al presidente Donald Trump y que divulgó en la red social Instagram

"No me causa ningún problema el no visitar Estados Unidos en estos tiempos decadentes y lamentables de odio, racismo, drogadicción, desintegración familiar, inconformidad social y tristeza", escribió.

López Beltrán fue hasta mayo pasado el número dos del partido oficialista Morena y ahora busca ser diputado federal por el estado de Tabasco en las elecciones intermedias de 2027.

El hijo del exmandatario acusó a Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, y a su subsecretario, Christopher Landau, de haber "ordenado" retirarle la visa sin que exista, asegura, prueba alguna para tomar esta acción.

"¿Está usted enterado de lo que le estoy exponiendo?", lanza López Beltrán a Trump, al que recomienda incluso destituir a Rubio y a Landau por estar "llenos de resentimientos y de actitudes sectarias".

López Beltrán no detalla cómo fue informado de esta decisión de Washington. La AFP consultó a personal de prensa de la embajada estadounidense, pero no ha tenido respuesta.

Aseguró que no hay pruebas que lo liguen con "algún acto inmoral o delictivo" y atribuye el retiro de la visa a una "enfermiza fobia conservadora" contra del partido oficialista Morena, fundado por su padre y que gobierna México desde 2018.

Finalmente, el político izquierdista llama a Trump a iniciar "una nueva etapa" en la que apoye a "profesionales de la política".

Revoca visas

Según medios locales, Estados Unidos le habría retirado la visa a medio centenar de políticos del oficialismo, sobre todo por presuntos nexos con el crimen organizado. Solo un puñado ha reconocido públicamente esta sanción.

La prensa también sostiene que otro hijo de López Obrador, José Ramón, vive en una exclusiva zona de Houston.