Trump dice que "pronto" va a declarar el estrecho de Ormuz como "territorio de Estados Unidos"

El presidente Donald Trump dijo el viernes que "pronto" declararía el estrecho de Ormuz como parte del territorio de Estados Unidos, y afirmó que Irán estaba siendo derrotado de forma contundente.

"Muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos. Es cierto", dijo Trump con una pequeña sonrisa durante un mitin político en una academia de policía en el estado de Nueva York.

El mandatario afirmó que esto ocurrirá "después de que terminemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado muy mal".



Estados Unidos lanzó junto con Israel una guerra contra Irán el 28 de febrero con los objetivos declarados de poner fin al controvertido programa nuclear del país y desencadenar un levantamiento popular.

Control de Irán

Sin embargo, Irán contraatacó estableciendo un control de facto sobre gran parte del estrecho de Ormuz, paso vital para el transporte de energía y otros productos básicos del comercio mundial.

A su vez, Estados Unidos impone un bloqueo a los puertos iraníes en un intento de paralizar su economía.

"Tenemos el bloqueo. Ningún barco pasa a menos que nosotros lo queramos", dijo Trump a la multitud de simpatizantes y policías que lo aclamaban.