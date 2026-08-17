Trump ordena reducir ejercicios militares con Corea del Sur e insinúa contactos con el Norte

El líder norcoreano Kim Jong Un y el presidente estadounidense Donald Trump cruzan al sur de la Línea de Demarcación Militar que divide Corea del Norte y Corea del Sur, después de que Trump cruzara brevemente al lado norte, en el Área de Seguridad Conjunta (JSA) de Panmunjom en la Zona Desmilitarizada (DMZ) el 30 de junio de 2019. ( BRENDAN SMIALOWSKI / AFP )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien decidió reducir sustancialmente la participación de Estados Unidos en ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur, insinuó este lunes que ha mantenido contactos con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un.

El mandatario, que reprocha a Seúl no haberlo ayudado en su guerra contra Irán, se jactó el lunes de hacer la región "más segura" gracias a esta decisión que anunció el domingo, un día antes de que comenzaran las maniobras.

En el contexto de tensión entre Pyongyang y Seúl, Trump volvió a enfatizar la importancia de sus vínculos con el líder de Corea del Norte, una potencia nuclear.

Trump se reunió en tres ocasiones durante su primer mandato en la Casa Blanca con el dirigente norcoreano, pero aún no se han visto desde que asumió su segunda presidencia el año pasado.

A juicio del presidente estadounidense, los ejercicios militares conjuntos con su aliado surcoreano envían una señal "inapropiada y hostil" a Corea del Norte.

Este lunes reprendió nuevamente a Seúl, un aliado clave, por no ayudarle a combatir a Irán en una guerra que según el mandatario tiene como objetivo impedir que Teherán obtenga la bomba atómica.

Cuando le preguntaron por qué Kim no había respondido a sus solicitudes de conversar desde su regreso a la Casa Blanca, Trump dijo a los periodistas en el Despacho Oval: "¿Cómo saben que no ha respondido?".

Al insistirle sobre si Kim había respondido realmente, Trump dijo: "Sí, lo ha hecho".

Al preguntarle en qué estadio se encontraban las conversaciones con Kim, Trump afirmó que "son muy positivas", pero no dio más detalles.

Luego, Trump volvió a insistir en sus elogios a Kim y aseguró entonces que sus vínculos reducen tensiones.

"Extraño"

Trump criticó a Corea del Sur en su red Truth Social el domingo por la noche, anunciando abruptamente que había ordenado al Pentágono reducir los ejercicios militares.

Este lunes volvió a la carga.

"Un momento. Tenemos 39,000 soldados allí, protegiéndolos de Kim Jong Un, su vecino de al lado, y ustedes no van a ayudarnos en una operación militar muy sencilla en Irán. Eso es extraño", dijo Trump en el Despacho Oval en relación al contingente militar estadounidense en Corea del Sur.

El mandatario volvió a poner en duda el apoyo estadounidense tanto a Corea del Sur como a sus aliados de la OTAN, que se han negado a contribuir a la guerra en Irán.

"No podemos ir por ahí protegiendo a todos estos países, especialmente cuando ellos no están allí para ayudarnos", afirmó.

Funcionarios surcoreanos dijeron que los ejercicios habían comenzado según lo previsto y que confiaban en que la química personal entre Trump y Kim los devolviera a la mesa de negociaciones.

Corea del Norte no ha respondido públicamente, aunque ya ha expresado antes su molestia por las maniobras conjuntas regulares que tienen lugar en el Sur.

Los ejercicios en curso se denominan Ulchi Escudo de Libertad.

Las maniobras tienen una duración prevista de 11 días, y apuntan a preparar de manera conjunta la defensa contra Corea del Norte.

El coronel Ryan Donald, portavoz del Comando de las Fuerzas Combinadas Estadounidenses y Surcoreanas, comentó que las maniobras simularán combates contra soldados norcoreanos, fortalecidos por su participación en la guerra de Rusia contra Ucrania.

Críticas

Varios legisladores demócratas y un senador republicano criticaron la decisión de Trump de reducir el alcance de los ejercicios.

Jack Reed, principal miembro demócrata del comité de asuntos militares del Senado, calificó la medida del presidente republicano de "insensata e improvisada".

"China y Rusia están observando lo fácilmente que este presidente abandona a los aliados de Estados Unidos, y lo recordarán la próxima vez que nos pongan a prueba", denunció en un comunicado.

La reducción de las maniobras "dañará la coordinación de la alianza (entre Estados Unidos y Corea del Sur, ndlr), atrasará el proceso para que Corea del Sur asuma más responsabilidad en su propia defensa, y debilitará la disuasión de posibles conflictos en Asia", comentó a la AFP Leif-Eric Easley, profesor de estudios internacionales de la Universidad de Mujeres Ewha, en Seúl.

Corea del Norte considera los ejercicios como un ensayo de invasión y el miércoles lanzó un misil balístico sobre el mar de Japón en señal de protesta.

Los dos países asiáticos terminaron con un armisticio la guerra de 1950-53, y no con un tratado de paz.