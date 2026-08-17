×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Donald Trump
Donald Trump

Trump amenaza a Omán con bombardearlo si hace un acuerdo con Irán

"Si Omán se interpone, los bombardearemos y los destrozaremos", le dijo Trump al periodista de Fox News Trey Yingst

    Expandir imagen
    Trump amenaza a Omán con bombardearlo si hace un acuerdo con Irán
    Simpatizantes vitorean al presidente estadounidense Donald Trump a su llegada para pronunciar un discurso sobre la reducción del crimen y la seguridad pública en la Academia de Policía del Condado de Nassau en Garden City, Condado de Nassau, en Long Island, Nueva York, EE. UU.. (EFE/EPA/OLGA FEDOROVA)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con bombardear Omán si "se interpone" en un acuerdo con Irán sobre el estrecho de Ormuz, e hizo un llamado a Teherán para que se rinda.

    Conversaciones entre Omán e Irán

    "Si Omán se interpone, los bombardearemos y los destrozaremos", le dijo Trump al periodista de Fox News Trey Yingst, al referirse a las conversaciones en curso entre Omán e Irán para controlar el estrecho de Ormuz, paralelas a los acercamientos que lleva adelante Estados Unidos.

    • Trump también señaló que Irán debería "levantar la bandera blanca y rendirse", según un mensaje que Yingst en X a propósito de su entrevista con el mandatario.
    RELACIONADAS
    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.