Pyongyang arremete contra ejercicios militares de EE. UU. y Corea del Sur como una "amenaza abierta"

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. ( AFP )

La prensa estatal de Corea del Norte arremetió el miércoles contra los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur, los cuales calificó como una "amenaza", sin mencionar la orden del presidente Donald Trump de reducirlos.

El domingo Trump sorprendió a sus aliados en la región al ordenar al Pentágono reducir "sustancialmente" la participación de Washington en los simulacros, un día antes de que empezaran.

Según Trump, los ejercicios envían una señal "inapropiada y hostil" hacia Pyongyang.

A su vez, elogió al líder norcoreano Kim Jong Un, mientras criticó a Seúl por no apoyar su guerra contra Irán.

El Norte, dotado de armas nucleares, ha rechazado desde hace tiempo los ejercicios militares conjuntos, al considerarlos ensayos para una invasión.

Posición de Trump

Un comentario de la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA reiteró esa postura, afirmando que "los ejercicios son la amenaza más inmediata y abierta" para Corea del Norte y para "la seguridad regional".

"Ejerceremos nuestro derecho a la autodefensa para neutralizar la amenaza militar de las fuerzas hostiles mediante una acción más transparente", agregó el texto.

Sin embargo, no mencionó la orden de Trump ni los deseos del presidente estadounidense de reanudar las conversaciones con Kim.

Trump insinuó el lunes que ha mantenido contactos con el líder norcoreano, sin dar más detalles.

Estados Unidos tiene desplegados cerca de 28,500 soldados en Corea del Sur para reforzar las defensas del país, un legado de la guerra de Corea de 1950-1953 que terminó en un armisticio en lugar de un tratado de paz.