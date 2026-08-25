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avión militar estadounidense
avión militar estadounidense

Un avión militar estadounidense vuela hacia Moscú, según el sitio Flightradar24

Este tipo de aeronave puede utilizarse, entre otras cosas, para desplazamientos diplomáticos

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    Un avión militar estadounidense vuela hacia Moscú, según el sitio Flightradar24
    Un avión militar de los Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA). (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

    Un avión militar estadounidense despegó de Letonia con destino al aeropuerto moscovita de Vnúkovo este martes, según datos del sitio especializado Flightradar24, aunque el Kremlin dijo no poder confirmarlo.

    Según los datos de este sitio de seguimiento de vuelos, la aeronave voló inicialmente el domingo desde la base aérea de Andrews, situada cerca de Washington y utilizada para los desplazamientos de altos funcionarios, hasta Riga, la capital de Letonia.

    • La última localización del avión en Flightradar24 lo sitúa muy cerca del aeropuerto de Vnúkovo, pero el sitio no confirma que haya aterrizado.

    Preguntado durante su rueda de prensa diaria, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, respondió no "disponer de esa información".

    La AFP no está en condiciones de verificar este vuelo.

    Este tipo de aeronave puede utilizarse, entre otras cosas, para desplazamientos diplomáticos.

    Viaje a Rusia

    En las últimas semanas se ha especulado en varias ocasiones con un posible viaje a Rusia de los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, aunque no se confirmó ninguna fecha.

    Peskov afirmó el martes que no estaba prevista ninguna reunión en el Kremlin con representantes de la administración estadounidense esta semana.

    Los aviones militares también pueden utilizarse para intercambios de prisioneros.

    Rusia y Estados Unidos realizaron varios canjes en el pasado, pero Washington sigue reclamando el regreso de varios de sus ciudadanos detenidos en suelo ruso.

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      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.