Unos 90 estadounidenses desaparecidos por deslave en Nepal

Sobrevivientes de las inundaciones regresan a sus hogares tras una crecida repentina en la aldea de Devighat, distrito de Nuwakot, Nepal, el 27 de agosto de 2026. Más de 160 personas han muerto y cientos permanecen desaparecidas en el norte de Nepal después de que una presunta avalancha provocara enormes inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra a lo largo de los ríos Bhotekoshi y Trishuli, cerca de la frontera entre Nepal y el Tíbet, causando una destrucción generalizada de asentamientos e infraestructuras, según las autoridades locales. ( EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA )

Alrededor de 90 estadounidenses están desparecidos en la frontera entre Nepal y la región autónoma china de Tíbet, donde un deslave repentino causó cientos de muertos, informó este jueves el Departamento de Estado..

"Estamos en busca de 90 estadounidenses que podrían haber sido impactados por las inundaciones", dijo un portavoz del Departamento de Estado, al confirmar que tres de sus ciudadanos fallecieron.

Colaboración de EE.UU. y China

Las embajadas de Estados Unidos en Nepal y China están "colaborando estrechamente con agencias de viajes y autoridades locales para ayudar a los ciudadanos estadounidenses en las zonas afectadas", añadió la misma fuente.

Washington anunció el miércoles una ayuda de 500,000 dólares para Nepal, que había solicitado asistencia estadounidense.

Estos fondos se destinarán principalmente a asistencia humanitaria.

Las autoridades estadounidenses también han enviado un experto en respuesta a emergencias a Katmandú y están explorando formas de apoyar las labores de socorro.

En un mensaje publicado el miércoles por la noche, el secretario de Estado Marco Rubio recalcó que Estados Unidos está dispuesto a proporcionar a Nepal toda la asistencia humanitaria necesaria.