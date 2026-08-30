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Aranceles
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Trump llama a empresas canadienses a mudarse a EE. UU. para evitar los aranceles

La tensión entre Estados Unidos y Canadá ha ido subiendo de tono en las últimas semanas tras el fracaso de las negociaciones comerciales este mismo mes

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    Trump llama a empresas canadienses a mudarse a EE. UU. para evitar los aranceles
    Donald Trump, presidente de los Estados Unidos (EFE)

    El presidente Donald Trump hizo este domingo un llamado directo a las empresas canadienses que hacen negocios con Estados Unidos a trasladarse al país "inmediatamente", en medio de las continuas tensiones arancelarias entre los dos vecinos.

    "Que todas las empresas canadienses que hacen negocios con Estados Unidos se trasladen a Estados Unidos, inmediatamente...¡Al regresar, no hay ARANCELES!", escribió Trump en un mensaje en su red Truth Social.

    El mandatario ya había dedicado un mensaje anterior hoy domingo para hablar sobre su vecino y subrayó que no quiere coches y piezas canadienses.

    "No quiero nada canadiense. Nos han estado estafando durante décadas, y eso se va a acabar", declaró Trump.

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    Asimismo, el presidente calificó a Canadá como "uno de los peores abusadores" en materia comercial y dijo que ese país "ya no tiene derecho a privilegios".

    Destacó que los aranceles impuestos por su gobierno "revivieron y, de hecho, salvaron" a la industria automotriz estadounidense, gracias a los aranceles impuestos.

    La tensión entre Estados Unidos y Canadá ha ido subiendo de tono en las últimas semanas tras el fracaso de las negociaciones comerciales este mismo mes.

    La ruptura del diálogo provocó la imposición, a partir del 22 de agosto, de nuevos aranceles estadounidenses del 50 % a diversos bienes canadienses que había anunciado Trump, una medida a la que Ottawa va a replicar con la implementación de impuestos aduaneros correspondientes que entrarán en vigor el próximo 8 de septiembre.

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