Congreso de EE. UU. aprueba extensión de HOPE/HELP hasta 2028; falta firma de Trump

Congreso de EE. UU. da luz verde a extensión de HOPE/HELP hasta 2028. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Congreso de Estados Unidos dejó este martes a una firma presidencial de distancia la extensión por dos años de los programas HOPE/HELP, que permiten la entrada libre de aranceles de determinados productos textiles y prendas de vestir fabricados en Haití al mercado estadounidense.

La Cámara de Representantes aprobó por 370 votos contra 48 una resolución de continuidad presupuestaria que incluye la prórroga de los programas comerciales hasta el 31 de diciembre de 2028. El Senado había aprobado previamente la medida, por lo que ahora pasa al presidente Donald Trump para su firma.

El empresario dominicano Fernando Capellán, presidente de Grupo M y del parque industrial Codevi, celebró la decisión y agradeció al congresista estadounidense Greg Murphy por su respaldo a la renovación.

Capellán sostuvo que la extensión representa un beneficio para Haití, República Dominicana y Estados Unidos, aunque advirtió que la meta del sector continúa siendo conseguir una renovación por 10 años.

A su juicio, un período más largo proporcionaría la seguridad necesaria para atraer inversiones de largo plazo y ampliar la capacidad productiva vinculada a la industria textil regional.

Impacto para República Dominicana

La extensión de dos años fue incorporada a la resolución presupuestaria aprobada inicialmente por el Senado. Además de HOPE/HELP, el texto extiende por el mismo período la Ley de Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA).

Aunque HOPE/HELP está dirigido directamente a Haití, su impacto se extiende a la República Dominicana por la cadena de producción que se ha desarrollado entre ambos países.

Empresas instaladas en territorio dominicano producen tejidos y otros insumos que posteriormente son enviados a Haití para la confección de prendas destinadas al mercado estadounidense.

La cadena también involucra transportistas, puertos, navieras y fabricantes de telas, etiquetas, cartón e hilos de coser.

Capellán ha señalado anteriormente que por cada tres empleos generados por estas operaciones en Haití se crea aproximadamente un empleo formal en República Dominicana. El parque industrial Codevi, situado en Juana Méndez, junto a la frontera con Dajabón, concentra una parte importante de esta actividad.

Los programas HOPE/HELP habían expirado el 30 de septiembre de 2025. Posteriormente fueron restablecidos de manera retroactiva mediante una extensión temporal aprobada a principios de 2026. Con la nueva decisión del Congreso, su vigencia se extenderá hasta finales de 2028 una vez que Trump promulgue la legislación.

De dos años a una meta de 10

La aprobación supone un avance frente a la incertidumbre que durante meses enfrentaron fabricantes y compradores, pero no cierra la discusión sobre el futuro del régimen comercial.

Capellán y representantes de la industria han defendido una renovación por 10 años con el argumento de que las empresas necesitan un horizonte más amplio para decidir nuevas inversiones, contratar personal y comprometer órdenes de producción de largo plazo.

El propio congresista Greg Murphy planteó en mayo ante el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, la posibilidad de extender HOPE/HELP durante períodos de tres, cinco o incluso 10 años. Greer respondió que la administración estaba abierta a trabajar con el Congreso en una extensión que proporcionara estabilidad al programa.

Con la votación de este martes, la extensión por dos años superó el último obstáculo legislativo. El próximo paso es la firma de Trump.