Trump firma ley que extiende los programas HOPE/HELP en Haití hasta 2028

El presidente de los Estados Unidos, el republicano Donald Trump, firmó la ley que extiende por dos años los programas HOPE/HELP, que permiten la entrada libre de aranceles de determinados productos textiles y prendas de vestir fabricados en Haití al mercado estadounidense.

Trump firmó el miércoles 2 de septiembre la ley H.R. 6500, denominada Continuing Appropriations and Extensions Act, 2027 (Ley de Asignaciones Continuas y Prórrogas de 2027), que incluye una resolución a corto plazo que proporciona asignaciones para el año fiscal 2027 a las agencias federales hasta el 11 de diciembre de 2026 para proyectos y actividades continuas del Gobierno federal.

Además, la legislación extiende las autorizaciones para una amplia gama de programas, entre ellos la Ley de Oportunidad Hemisférica Haitiana a través del Fomento de la Asociación (HOPE) y la Ley del Programa de Impulso Económico de Haití (HELP).

Ambos programas, que estaban previstos para expirar a finales de 2026, fueron ampliados hasta el 31 de diciembre de 2028. La Casa Blanca confirmó que Trump promulgó H.R. 6500 el 2 de septiembre.

La legislación, además de mantener temporalmente financiado al Gobierno federal hasta el 11 de diciembre, extiende otros programas comerciales, entre ellos la Ley de Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA).

La iniciativa HOPE/HELP se creó en 2006 y el Congreso estadounidense amplió las preferencias comerciales tras el devastador terremoto de 2010 que azotó al vecino país, ampliando así la gama de prendas de vestir que podían entrar en Estados Unidos libres de aranceles.

Impacto para República Dominicana

Aunque HOPE/HELP está dirigido directamente a Haití, su impacto se extiende a la República Dominicana por la cadena de producción que se ha desarrollado entre ambos países.

Empresas instaladas en territorio dominicano producen tejidos y otros insumos que posteriormente son enviados a Haití para la confección de prendas destinadas al mercado estadounidense.

La cadena también involucra transportistas, puertos, navieras y fabricantes de telas, etiquetas, cartón e hilos de coser.

El empresario dominicano Fernando Capellán, presidente de Grupo M y del parque industrial Codevi, ha señalado anteriormente que por cada tres empleos generados por estas operaciones en Haití se crea aproximadamente un empleo formal en República Dominicana.

El parque industrial Codevi, situado en Juana Méndez, junto a la frontera con Dajabón, concentra una parte importante de esta actividad.

Los programas HOPE/HELP habían expirado el 30 de septiembre de 2025. Posteriormente, fueron restablecidos de manera retroactiva en febrero de 2026. Con la promulgación de H.R. 6500, su vigencia se extiende ahora hasta el 31 de diciembre de 2028.

Capellán y representantes de la industria han defendido una renovación por 10 años, bajo el argumento de que las empresas necesitan un horizonte más amplio para decidir nuevas inversiones, contratar personal y comprometer órdenes de producción de largo plazo.

El propio congresista Greg Murphy planteó en mayo ante el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, la posibilidad de extender HOPE/HELP durante períodos de tres, cinco o incluso 10 años. Greer respondió que la administración estaba abierta a trabajar con el Congreso en una extensión que proporcionara estabilidad al programa.