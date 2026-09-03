EE. UU. dice que el tránsito de petróleo en Ormuz volvió "casi" a niveles antes de la guerra

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, pronuncia un discurso durante una rueda de prensa en la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU.. ( EFE/EPA/SHAWN THEW )

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, afirmó el jueves que el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz había regresado casi a los niveles anteriores a la guerra con Irán.

Vance agregó que el control de Teherán sobre la vía marítima había "prácticamente desaparecido".

Amenazas iraníes

"Si miran atrás tres meses, ¿cuánto petróleo y gas salía del estrecho bajo las amenazas iraníes? Prácticamente nada. Ahora está casi de vuelta al nivel en que estaba antes de que empezara el conflicto", dijo Vance en una rueda de prensa en la Casa Blanca.