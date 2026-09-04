Delcy Rodríguez dice que la Venezuela petrolera ayudará a equilibrar la economía mundial

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este viernes que el desarrollo de su país como una "potencia productora" de petróleo, tras la firma de medio centenar de acuerdos y del histórico convenio con Estados Unidos, ayudará a equilibrar la economía mundial.

"Estamos marcando no solamente el futuro de Venezuela, sino el aporte que Venezuela le va a dar al mundo, al hemisferio, a la seguridad energética internacional, al equilibrio de la economía mundial", expresó en un acto con trabajadores petroleros, transmitido por el canal estatal VTV.

La mandataria, con ocho meses al frente del Ejecutivo, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. en enero, resaltó la firma de convenios para el desarrollo de campos verdes, de los cuales ocho están contemplados en el que calificó de "extraordinario acuerdo binacional" con Washington anunciado hace una semana.

Rodríguez volvió a agradecer al presidente estadounidense, Donald Trump, por "su disposición a retomar una relación energética que data de 1859" y remarcó que ella ha abogado por resolver las diferencias y "controversias a través de la diplomacia y de la negociación".

Además, la líder chavista señaló que se han firmado acuerdos con empresas de países como España, Italia, Reino Unido, Catar y Emiratos Árabes Unidos, entre otros, y que esos convenios "van a marcar a Venezuela en su desarrollo energético" y a "posicionarla en la formula energética internacional".

El megaproyecto con EE.UU. tiene una vigencia de 25 años, según Rodríguez, y consiste en el desarrollo de 17 campos con un total de 65.000 millones de barriles, con un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles por día (bpd).

Eso se traduce en la explotación de una quinta parte de los más de 303.000 millones de barriles que Venezuela tiene en reservas, las mayores del mundo.

La Casa Blanca además confirmó que otorgó una concesión que puede ser hasta por un siglo a la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP) del cuestionado empresario venezolano Alejandro Betancourt.

Reacciones políticas

Este mismo viernes, la petrolera colombiana GeoPark y el Gobierno venezolano firmaron en Caracas un contrato para operar por 25 años el bloque Bare en la rica Faja Petrolífera del Orinoco.

El jueves, la líder opositora María Corina Machado advirtió de que "los enemigos de los Estados Unidos en Venezuela están hoy en Miraflores", la sede del Ejecutivo venezolano, actualmente ocupado por el que señaló como un "régimen ilegítimo".

Además, la nobel de la paz sentenció que "no hay desarrollo posible sin instituciones sólidas y sin un gobierno electo por el voto popular".

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