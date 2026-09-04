Trump pedirá a países de Europa que reembolsen a EE. UU. ayuda para Ucrania

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una barbacoa de fin de verano con legisladores republicanos en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, en Washington D. C., EE. UU.. ( EFE/EPA/SAMUEL CORUM / POOL )

El presidente estadounidense Donald Trump dijo que pedirá a los europeos que reembolsen la ayuda estadounidense proporcionada a Ucrania durante el gobierno de su predecesor, Joe Biden.

Trump lleva tiempo exigiendo que los europeos asuman una mayor parte del coste del apoyo occidental a Ucrania en su guerra con Rusia, que comenzó hace más de cuatro años.

"Se entregaron cientos de miles de millones de dólares a Ucrania y a la OTAN, gratis, que Europa habría pagado si se lo hubieran pedido, pero pediremos ese dinero, aunque sea con algo de retraso", escribió Trump el jueves en su plataforma Truth Social.

El presidente estadounidense no especificó qué países consideraba que debían pagar.

Informaciones sobre municiones

En su mensaje, Trump también rechazó las informaciones de que las fuerzas armadas estadounidenses se están quedando sin municiones en su guerra contra Irán.

"Tenemos cantidades prácticamente ilimitadas de municiones de calibre medio y alto", escribió, y añadió que las municiones se están produciendo a "niveles nunca antes vistos".

Trump refirió que su país acumula reservas y se prepara para contingencias, por lo que había suspendido temporalmente las ventas de armas al exterior.

"Las [municiones] las reservamos para nosotros, Estados Unidos, en lugar de venderlas a otros, pero las ventas a los aliados pronto volverán a comenzar", indicó.