Emiten alerta para dos islas de Hawái por huracán Lowell

Imagen del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos muestra la ubicación más reciente del huracán Lowell y la tormenta tropical Marie en el Pacífico. ( PÁGINA WEB DEL NHC )

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos(NHC) emitió el domingo una alerta para dos islas de Hawái, Kauai y Niihau, ante el avance del huracán Lowell, de categoría 3.

La tormenta provocó fuertes lluvias a unos 840 kilómetros al suroeste de Honolulu la noche del domingo, y se espera que roce las islas más occidentales del estado desde el lunes por la noche.

"El centro de Lowell se desplazará sobre partes del Monumento Nacional Marino Papahanaumokuakea, justo al oeste de las islas principales de Hawái, la noche del lunes", indicaron los meteorólogos del NHC.

Condición actual

Lowell alcanzó brevemente la categoría 5 a principios de esta semana, pero desde entonces se ha debilitado a categoría 3.

Las condiciones actuales incluyen vientos máximos sostenidos cercanos a 195 km/h, indicó el NHC.

Se espera que la tormenta luego gire hacia el noroeste y se desacelere hacia la madrugada del miércoles.

Lowell es una de tres tormentas que hay actualmente en el océano Pacífico, donde un episodio de El Niño de intensidad histórica está calentando las aguas.

El Niño ocurre cada dos a siete años cuando los vientos alisios, corrientes que van de este a oeste y que normalmente retienen las aguas cálidas en el Pacífico occidental, se debilitan temporalmente. Esto hace que esas aguas asciendan a la superficie y se desplacen hacia el este.

El cambio climático amplifica los impactos de El Niño sobre el clima global.