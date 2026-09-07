Trump propone cambiar el nombre de Nuevo México por "Nueva América"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso cambiar el nombre del estado de Nuevo México por "Nueva América" y publicó un mapa en el que la palabra "Mexico" aparece tachada y sustituida por "America".

Trump planteó la idea el domingo 6 de septiembre a través de su red social Truth Social, donde aseguró que "muchas personas" le habían sugerido el cambio y afirmó que "New America" sería un nombre "mucho más prestigioso y hermoso".

La publicación estuvo acompañada de imágenes y de un video generado con inteligencia artificial en el que aparece modificando un letrero con el nombre del estado. La cuenta oficial de la Casa Blanca en X también compartió una de las imágenes.

Sin embargo, Nuevo México no ha cambiado oficialmente de nombre.

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Trump no ha firmado una orden ejecutiva para rebautizar el estado y, aun si quisiera hacerlo, el presidente de Estados Unidos no tiene autoridad por sí solo para modificar el nombre de uno de los 50 estados.

The Washington Post señaló que un cambio de esa magnitud probablemente necesitaría decisiones tomadas dentro del propio estado y la participación del Congreso estadounidense.

La Constitución de Nuevo México también identifica expresamente al territorio como el estado de "New Mexico". Un intento anterior, presentado en 2001 para cambiar el nombre por "Nuevo Mexico", planteaba precisamente una reforma constitucional que debía ser sometida a los votantes.

Trump acompañó su propuesta con críticas políticas al estado, al que calificó como uno de los lugares con mayor fraude electoral de todos los tiempos. El mandatario no presentó pruebas en esa publicación que respaldaran esa acusación.

La reacción en Nuevo México fue inmediata.

La gobernadora demócrata Michelle Lujan Grisham rechazó la posibilidad de modificar el nombre y recordó que la denominación de Nuevo México existe desde antes de que el territorio formara parte de Estados Unidos.

"El nombre de Nuevo México no está en discusión", sostuvo la gobernadora.

El senador demócrata Ben Ray Luján también respondió que "es Nuevo México, siempre lo ha sido y siempre lo será", mientras que la representante Melanie Stansbury defendió el nombre como parte de generaciones de historia, cultura y vínculos familiares de sus habitantes.

Nuevo México se convirtió oficialmente en el estado número 47 de Estados Unidos el 6 de enero de 1912, después de décadas como territorio estadounidense.

Reacción en Nuevo México

No es el primer cambio de nombre impulsado por Trump desde su regreso a la Casa Blanca.

En enero de 2025 ordenó que el Gobierno federal estadounidense utilizara "Gulf of America" —Golfo de América— en lugar de Golfo de México.

Más recientemente, el 27 de agosto de 2026, Trump ordenó que las agencias federales estadounidenses llamaran "Lake America" al lago Ontario, compartido por Estados Unidos y Canadá.

Existe, sin embargo, una diferencia importante.

El presidente tiene mayor capacidad para ordenar cómo las agencias federales estadounidenses denominan accidentes geográficos como lagos, montañas o golfos. Un estado cuenta con su propia Constitución, Gobierno y poderes establecidos dentro del sistema federal, por lo que Trump no puede simplemente cambiar su nombre mediante una publicación en redes sociales.

Por ahora, "Nueva América" es una propuesta del presidente y una denominación utilizada en sus publicaciones, no el nuevo nombre oficial de Nuevo México.