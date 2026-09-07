Trump muestra posible uniforme de la Fuerza Espacial y desata comparaciones con las SS nazis

El uniforme de "próxima generación" para los integrantes de la Fuerza Espacial presentado por Donald Trump. ( IMAGEN TOMADA DE LA RED SOCIAL TRUTH SOCIAL DEL PRESIDENTE. )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió una imagen generada con inteligencia artificial de lo que presentó como un posible uniforme de "próxima generación" para los integrantes de la Fuerza Espacial, una publicación que rápidamente provocó comparaciones en las redes sociales con los uniformes utilizados por las SS de la Alemania nazi.

La imagen fue publicada el domingo 6 de septiembre en Truth Social y muestra un uniforme oscuro compuesto por chaqueta y pantalones de color carbón, cinturón negro, botas altas y una gorra militar. El símbolo delta de la Fuerza Espacial aparece en diferentes partes del conjunto.

Sin embargo, hasta ahora no está establecido que ese diseño vaya a convertirse en el nuevo uniforme oficial de la Fuerza Espacial.

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La propia imagen compartida por Trump describe el concepto como inspirado en la "disciplina y funcionalidad" del uniforme de Starship Troopers y señala que fue modernizado para los "Guardianes del dominio espacial".

Esa referencia terminó siendo una de las razones principales de la polémica.

Starship Troopers, estrenada en 1997 y dirigida por Paul Verhoeven, presenta una sociedad futura altamente militarizada que combate contra una raza de insectos extraterrestres. Aunque a primera vista parece una película tradicional de acción y ciencia ficción, fue concebida deliberadamente como una sátira del fascismo y del militarismo.

Verhoeven explicó años después que tomó elementos de las películas de propaganda nazi de Leni Riefenstahl para construir la estética de la cinta. El director llegó a señalar que uno de los personajes fue vestido deliberadamente con un uniforme inspirado directamente en las SS.

De ahí que numerosos usuarios repararan inmediatamente en la combinación utilizada en el diseño publicado por Trump: uniforme oscuro, gorra de plato, cinturón y botas negras hasta la rodilla.

EFE informó que usuarios de redes sociales compararon el conjunto con los uniformes de las SS, mientras otros señalaron semejanzas con personajes de Star Wars, particularmente con la estética asociada a Darth Vader y al Imperio Galáctico.

La polémica, sin embargo, tiene otro elemento importante: la Fuerza Espacial ya posee un uniforme oficial diferente.

En enero de 2026, la propia Fuerza Espacial anunció formalmente el diseño de su nuevo uniforme de servicio y estableció las reglas para su introducción progresiva. Ese uniforme cuenta con una chaqueta de cierre diagonal y forma parte de un proceso que comenzó varios años antes de la publicación de Trump.

Incluso hace apenas unas semanas, el 21 de agosto, la institución presentó un nuevo uniforme ceremonial específico para su Guardia de Honor, con elementos en azul característicos de la Fuerza Espacial.

Uniformes oficiales

Hasta este lunes, la página oficial de la Fuerza Espacial no había anunciado que esos diseños hubieran sido sustituidos por el uniforme oscuro mostrado por Trump.

Por eso, la publicación presidencial debe interpretarse por ahora como la presentación de un concepto o una posible propuesta, no como la confirmación de un cambio oficial.

La imagen apareció además en medio de una serie de publicaciones de Trump relacionadas con el espacio. Poco antes había difundido una imagen de la Luna acompañada de la frase "la Luna es nuestra" y una bandera estadounidense.

La Fuerza Espacial fue creada durante el primer mandato de Trump, en diciembre de 2019, como la sexta rama de las Fuerzas Armadas estadounidenses y tiene entre sus responsabilidades proteger satélites, comunicaciones militares y otros sistemas de Estados Unidos en el espacio.

Siete años después, Trump vuelve a colocar su imagen institucional en el centro de la discusión, esta vez con un uniforme diseñado por inteligencia artificial cuya inspiración cinematográfica terminó convirtiéndose en el elemento más controvertido.

Por ahora, los integrantes de la Fuerza Espacial no tienen orden de vestir como los personajes mostrados en la publicación presidencial. El uniforme oficial continúa siendo el aprobado por la institución, mientras no exista una disposición que establezca lo contrario.