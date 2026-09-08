Fuerte oleaje en Malibú abre un cráter frente a una mansión

Esta vista aérea muestra el oleaje rompiendo contra viviendas costeras en Malibú, California, el 8 de septiembre de 2026. ( AFP )

El fuerte oleaje que azotaba este martes al lujoso enclave californiano de Malibú provocó un cráter en la entrada de una casa que, según medios locales, pertenece al actor estadounidense Nicolas Cage.

Imágenes aéreas de AFP muestran concreto y otros escombros en el enorme hueco en la calle frente a la multimillonaria propiedad con vista al mar, en el oeste de Estados Unidos.

Se desplegaron conos color naranja para delimitar el agujero que parece poner en riesgo de hundimiento el garaje de la casa.

Las imágenes muestran además cómo las olas que golpean el paseo marítimo alcanzan el agujero y salen por debajo de los pilares que sostienen la casa, que el portal del entretenimiento TMZ adjudica al actor de "Adiós a Las Vegas".

, del

de Estados Unidos, dijo a AFP que las aguas costeras del sur de California eran agitadas por las reminiscencias del

.

"En los últimos días se han registrado olas y marejadas significativas en toda la zona", dijo.

"En el momento álgido de las olas y la marejada, las olas alcanzaron la altura considerable de hasta 10 a 15 pies (3 a 4.5 metros) en algunos puntos, junto con una importante erosión de las playas", agregó.

Situación actual

El fuerte oleaje en California se produce al mismo tiempo que otro sistema tormentoso, el huracán Lowell, azotaba Hawái con vientos destructivos, fuertes lluvias e intensas inundaciones, lo que provocó cortes de electricidad en la mayor parte de una de las islas.

Un episodio climático de El Niño, de una intensidad casi récord, está calentando las aguas del océano Pacífico y favoreciendo la formación de fuertes tormentas.

Aunque la fase de calentamiento es un fenómeno natural, los científicos creen que el calentamiento climático provocado por el ser humano podría amplificar considerablemente sus efectos.