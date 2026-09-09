EE. UU. acusa a DeepSeek, Alibaba y otras firmas chinas de copiar IA estadounidense

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ( EFE )

El Gobierno de Estados Unidos acusó a seis empresas chinas de inteligencia artificial, entre ellas DeepSeek y Alibaba, de utilizar a gran escala modelos estadounidenses para extraer sus capacidades y entrenar sus propios sistemas, una práctica que Washington considera una apropiación no autorizada de tecnología.

La acusación fue formulada conjuntamente por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), el FBI y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) en una alerta publicada el martes. Las agencias sostienen que las compañías realizaron campañas de "destilación" desde al menos finales de 2024.

Las seis empresas identificadas son DeepSeek, Moonshot AI, Alibaba, MiniMax, StepFun y Z.AI. Según el informe, extrajeron "miles de millones de tokens" mediante millones de consultas a modelos estadounidenses, entre ellos diferentes versiones de Claude, GPT, Gemini y Grok.

La denominada destilación es una técnica utilizada habitualmente en el desarrollo de inteligencia artificial mediante la cual las respuestas de un modelo más potente sirven para entrenar otro sistema más pequeño o económico.

Las autoridades estadounidenses reconocen que la técnica puede tener usos legítimos, pero sostienen que las firmas chinas la emplearon de forma "agresiva, maliciosa y dirigida" para obtener funciones propietarias restringidas de modelos estadounidenses y reducir los costos y el tiempo necesarios para desarrollar sistemas competitivos.

El informe señala específicamente que DeepSeek habría desarrollado desde finales de 2024 una campaña organizada para obtener datos de entrenamiento destinados a sus modelos R1 y V3.

Denuncian la creación de agentes autónomos

Las autoridades estadounidenses afirman que la empresa utilizó respuestas de distintas versiones de Claude, Gemini, GPT y Grok para adquirir capacidades de razonamiento, programación, escritura y funcionamiento como agentes autónomos.

En el caso de Alibaba, Washington sostiene que la empresa utilizó durante 2025 modelos de Claude y GPT para mejorar la familia Qwen, particularmente en programación, atención al cliente, generación de imágenes y procesos de entrenamiento.

Te puede interesar OpenAI afirma que su IA resolvió uno de los problemas más complejos de las matemáticas

El documento también atribuye operaciones similares a Moonshot AI, MiniMax, StepFun y Z.AI.

Según la alerta, las operaciones fueron distribuidas entre diferentes plataformas y proveedores para dificultar su detección. También se habrían utilizado intermediarios conocidos como "transfer stations", que permiten acceder a interfaces de programación estadounidenses desde lugares sujetos a restricciones geográficas.

El informe menciona además la compra masiva de suscripciones prémium compartidas entre equipos de desarrolladores y otras técnicas destinadas a eludir controles y aumentar la cantidad de consultas realizadas a los modelos estadounidenses.

Washington considera que estas operaciones violaron los términos de uso de las compañías afectadas.

Las agencias sostienen además que la destilación permite a las empresas chinas reducir el gasto en capacidad informática, electricidad e investigación básica, acortando la distancia tecnológica con los desarrolladores estadounidenses.

Respuesta de China

El Gobierno estadounidense fue más lejos al advertir que esos avances podrían aumentar las capacidades militares y de ciberataque de China. Las agencias consideran que las operaciones se realizaron "probablemente con conocimiento del Gobierno chino", una afirmación rechazada por Pekín.

China respondió este miércoles calificando las acusaciones de Washington como infundadas.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, afirmó que el desarrollo chino de inteligencia artificial responde a los avances científicos y tecnológicos propios del país y pidió a Estados Unidos que deje de realizar "acusaciones falsas" contra Pekín.

"China y Estados Unidos son grandes potencias en el campo de la inteligencia artificial y deberían fortalecer la cooperación", señaló la portavoz.