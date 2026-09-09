Estados Unidos designa a Los Tiguerones como organización terrorista extranjera

Departamento de Estado de Estados Unidos. ( ARCHIVO / DL )

Estados Unidos designó este miércoles a la banda ecuatoriana Los Tiguerones como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT), ampliando su estrategia de utilizar herramientas antiterroristas contra organizaciones latinoamericanas vinculadas al narcotráfico.

La decisión fue anunciada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante su visita a Ecuador y aparece ya incorporada en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

El registro oficial identifica a Los Tiguerones también con los nombres Los Fénix y Los Igualitos y señala operaciones vinculadas con Ecuador y Perú. La organización quedó clasificada simultáneamente como FTO y SDGT.

Rubio sostuvo que la banda participa en el traslado y exportación de drogas para carteles mexicanos y que los recursos obtenidos financian actividades criminales y actos violentos contra civiles, miembros de las fuerzas de seguridad y periodistas.

Te puede interesar Gobierno colombiano prepara lista de organizaciones terroristas y medidas para combatirlas

Today, I designated the Ecuador-based gang Los Tiguerones as a Foreign Terrorist Organization and Specially Designated Global Terrorist.



Los Tiguerones is yet another Ecuadorian gang helping Mexican cartels move and export illicit drugs to fund terrorism and criminal activity... — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 9, 2026

La designación se produce mientras Rubio se encuentra en Quito para reunirse con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, uno de los principales aliados de Washington en la actual ofensiva regional contra el narcotráfico. Associated Press reportó que el secretario de Estado anunció la medida como parte del reforzamiento de la cooperación de seguridad entre ambos gobiernos.

¿Quiénes son Los Tiguerones?

Los Tiguerones surgieron como una estructura relacionada con Los Choneros, pero posteriormente se separaron y consolidaron principalmente su presencia en Esmeraldas y otras zonas de Ecuador.

Las autoridades ecuatorianas les atribuyen actividades relacionadas con narcotráfico, sicariato, secuestros, extorsiones, tráfico de armas y control territorial.

Información policial difundida en Ecuador ha vinculado a la organización con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En agosto de este año, la Policía ecuatoriana señaló que, además de Los Lobos, había detectado conexiones del cartel mexicano con Los Tiguerones y los Chone Killers.

Los Tiguerones también han sido señalados en investigaciones de alto impacto. Trece personas vinculadas a esa estructura fueron relacionadas por las autoridades con la irrupción armada en las instalaciones de TC Televisión, ocurrida el 9 de enero de 2024 mientras el canal transmitía en vivo. Durante el ataque, periodistas y otros empleados fueron tomados como rehenes.

En marzo de 2025, el periodista Patricio Aguilar fue asesinado a tiros en Quinindé, provincia de Esmeraldas. Investigaciones posteriores vincularon al caso a Jhipson Perea Cheve, alias Martín, señalado como uno de los dirigentes de Los Tiguerones.

La estructura continúa operativa. Apenas en julio pasado, la Policía de Ecuador informó sobre la captura de cuatro presuntos integrantes investigados por secuestros y extorsiones en Esmeraldas. En otro operativo realizado ese mismo mes fueron detenidas 16 personas relacionadas con la organización, entre ellas un policía en servicio activo.

Violencia y desplazamiento

Los Tiguerones también aparecen en uno de los principales focos actuales de violencia interna de Ecuador.

Reuters documentó esta semana que enfrentamientos entre facciones de la organización en Nueva Prosperina, Guayaquil, provocaron el año pasado la muerte de 22 personas y contribuyeron al desplazamiento de residentes.

Más de 300,000 ecuatorianos han abandonado sus hogares durante los últimos tres años debido a amenazas, extorsiones, asesinatos de familiares y reclutamiento por organizaciones criminales, según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y la Defensoría del Pueblo citados por Reuters.

Ecuador registró 9,216 muertes violentas en 2025, con una tasa de 51 homicidios por cada 100,000 habitantes, según las cifras oficiales citadas por la agencia.

¿Qué implica la designación?

La decisión estadounidense tiene consecuencias que van más allá de una clasificación política.

La designación como organización terrorista extranjera convierte en delito, bajo jurisdicción estadounidense, proporcionar deliberadamente apoyo material o recursos a Los Tiguerones.

También permite bloquear activos sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos y establece restricciones migratorias para integrantes y representantes de la organización. Las instituciones financieras estadounidenses que detecten fondos vinculados con una FTO deben mantenerlos bloqueados y reportarlos a las autoridades.

La inclusión como Terrorista Global Especialmente Designado amplía además las posibilidades de sancionar a personas y organizaciones que proporcionen apoyo a la estructura.

Washington ya había dado el mismo paso con otras bandas

Los Tiguerones no son la primera organización criminal ecuatoriana sometida a este esquema.

En septiembre de 2025, Estados Unidos designó a Los Choneros y Los Lobos como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados. Washington argumentó entonces que ambas estructuras atacaban y amenazaban a funcionarios, miembros de las fuerzas de seguridad, jueces, fiscales y periodistas.

La nueva decisión muestra que la administración de Donald Trump continúa trasladando al ámbito antiterrorista herramientas que tradicionalmente estaban dirigidas contra organizaciones de carácter político o ideológico para aplicarlas ahora a estructuras dedicadas principalmente al narcotráfico y otras economías criminales.

Rubio sostuvo que Estados Unidos continuará persiguiendo a las organizaciones que define como "narcoterroristas" y responsabilizó a Los Tiguerones de colaborar con carteles mexicanos en el movimiento internacional de drogas.

La designación coincide, además, con una ampliación de las operaciones conjuntas entre Estados Unidos y Ecuador contra el narcotráfico. Ecuador se ha convertido bajo el gobierno de Noboa en uno de los aliados más estrechos de Washington en esa estrategia regional.