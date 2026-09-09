Rubio llega a Ecuador, fiel aliado de EE. UU. en la guerra antidrogas

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y su esposa, Jeanette Dousdebes, llegan al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito. ( AFP/ DOLORES OCHOA / POOL )

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, aterrizó el miércoles en la capital de Ecuador para reunirse con el mandatario Daniel Noboa, un fiel aliado del presidente Donald Trump en la lucha contra las drogas.

El secretario de Estado llegó por segunda vez desde que está en el cargo a Quito como parte de un breve periplo por Ecuador, Colombia y Perú para afianzar las relaciones de la potencia norteamericana con sus aliados del sur.

Se espera que aborde temas como la actualización de leyes para la extradición de narcotraficantes, el impulso a operaciones militares contra carteles y la promoción de inversiones de empresas estadounidenses vinculadas al ámbito político como Google, Palantir y SpaceX.

Rubio se reunirá con el presidente ecuatoriano, que ejerce presión militar contra las poderosas bandas criminales que operan en ese país clave para el tráfico de cocaína rumbo a Estados Unidos, Europa y Asia.

Noboa "se enfrenta a organizaciones delictivas que antes operaban como si fueran intocables. Pero no lo son", escribió Rubio en un artículo de su autoría publicado el martes en medios de la región.

Su visita ocurre cuando los dos países realizan operativos militares conjuntos contra barcos pesqueros cargados de combustible supuestamente al servicio de los narcos en el Pacífico ecuatoriano.

Hasta el momento los uniformados han hundido seis embarcaciones en dos semanas, la última de ellas el martes, en medio de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos.

Lazos más fuertes

Rubio tuvo un encuentro el martes en Barranquilla con el flamante presidente colombiano Abelardo de la Espriella, quien se sumó al bloque de aliados de Washington en la región.

De la Espriella y Noboa sumaron a sus países al llamado Escudo de las Américas, una alianza antinarco de naciones americanas liderada por Trump.

Rubio declaró a los periodistas que se estaba llevando a cabo un intenso debate con el objetivo de proporcionar a Colombia equipamiento militar, formación especializada e información de inteligencia.

Washington no ha ocultado su deseo de contrarrestar la influencia de China, Rusia e Irán en América Latina, una prioridad establecida en la estrategia de seguridad nacional de la que el diplomático de origen cubano es artífice.

El jueves, Rubio irá a Lima en su última escala para reunirse con la nueva mandataria peruana Keiko Fujimori.

Detenciones, desapariciones y torturas

La oenegé ecuatoriana Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos denuncia al menos 143 "detenciones arbitrarias" en 2026 en los operativos en aguas ecuatorianas, así como "desapariciones forzadas, tortura y destrucciones de embarcaciones por explosiones activadas por militares de Estados Unidos".

Pescadores y sus familiares en la ciudad de Manta han expuesto en entrevistas con la AFP supuestos abusos de los militares y niegan trabajar para el narco.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, defendió el martes los operativos recientes.

"No estamos atacando a pescadores ni a ciudadanos honestos: estamos atacando la logística del narcotráfico", escribió en X.

Varios países de la región han dado giros a gobiernos conservadores desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025.

La gira "reforzará nuestra presencia en el hemisferio", dijo Rubio el martes antes de partir desde Miami.

Advirtió en un artículo publicado en medios de los países de su gira que potencias extranjeras, en particular China, habían entrado en el hemisferio con "prácticas depredadoras".

Noboa viajó a Pekín en agosto con fines comerciales.

El presidente chino, Xi Jinping, le dijo a su homólogo ecuatoriano que los países de América Latina deberían demostrar "autonomía" y llevar "a cabo la cooperación externa con base en sus propios intereses nacionales".