EE. UU. prepara millonario paquete de armas para Israel, según la prensa

El gobierno de Estados Unidos está a punto de aprobar un paquete de armas por 2,800 millones de dólares para Israel, informaron el martes medios locales, que incluye la venta de 40,000 bombas, uno de los mayores paquetes de municiones vendidos en los últimos años.

Esta información de The Washington Post, confirmada después por The New York Times, ilustra el continuo apoyo estadounidense a Israel que, a pesar del alto el fuego, sigue bombardeando la Franja de Gaza casi a diario.

El Post señaló que el paquete —financiado con el dinero de los contribuyentes estadounidenses— incluía algunas de las municiones más destructivas de los arsenales occidentales, entre ellas 20,000 MK-84, 20,000 BLU-117 y 20,000 ojivas I-2000 Penetrator.

Aunque la operación se describe como una venta, "se financia mediante un mecanismo conocido como Financiación Militar Extranjera, por el cual Estados Unidos proporciona el dinero que Israel utiliza para comprar las armas", señala el Post.

Reacciones oficiales

Citando a un funcionario estadounidense, The New York Times informó que la administración del presidente Donald Trump había aprobado la venta.

Un alto funcionario de la administración declaró a la AFP que "todas las ventas de armas al extranjero siguen el proceso correspondiente", pero se negó a comentar sobre las transacciones pendientes.

Contexto militar

Por su parte, un portavoz del Departamento de Estado declaró a la AFP que "por política, el Departamento no confirma ni comenta las ventas de armas propuestas hasta que se hayan notificado formalmente al Congreso".

La noticia sobre el acuerdo surgió en medio de una escasez de municiones en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, cuyas existencias se están agotando rápidamente debido a la guerra con Irán y al hecho de que Washington gastó 22,300 millones de dólares en municiones entre el 28 de febrero y el 30 de junio.

En febrero de 2025, la administración de Trump había aprobado la venta de más de 7,400 millones de dólares en bombas, misiles y equipo relacionado a Israel, incluidas municiones MK-84.

En respuesta a las preocupaciones por las muertes de civile s en Gaza, la administración del expresidente Joe Biden había bloqueado un envío de bombas de 2,000 libras a Israel , pero la administración de Trump lo aprobó tras asumir el cargo a principios de 2025.