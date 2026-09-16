El jefe de la ONU pide una "coordinación global" sobre los riesgos de la IA

La presidenta del brazo ejecutivo de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el miércoles que reunirá a grandes actores de la IA para apoyar los esfuerzos con miras a desacelerar el desarrollo de los modelos más potentes. ( EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS )

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió el miércoles una acción internacional coordinada para abordar los riesgos de la inteligencia artificial (IA), mientras aumentan los temores sobre los peligros de esta tecnología en rápida evolución.

"La acción a nivel nacional es esencial. Pero una coordinación global también es indispensable", aseguró en rueda de prensa, al señalar que "la IA no se detiene en las fronteras y tampoco sus riesgos".

Guterres dijo que la IA será "un tema de discusión" en la Asamblea General de la ONU que se celebra la semana próxima en Nueva York.

Apuesta al desarrollo sostenible

"La inteligencia artificial tiene un potencial enorme para acelerar el desarrollo sostenible, mejorar el aprendizaje, fortalecer los sistemas de salud, impulsar la resiliencia climática y mucho más", afirmó.

"Pero un número creciente de quienes la desarrollan están dando la voz de alarma, advirtiendo que el avance se está produciendo más rápido que nuestra comprensión de los riesgos".

"El mundo no puede permitirse una carrera hacia el abismo en materia de seguridad de la IA", advirtió Guterres, quien dejará el cargo el 31 de diciembre.

Ivonne A-Baki, una diplomática ecuatoriano-libanesa nominada por Tonga para suceder a Guterres, llamó el miércoles a regular la IA como las armas nucleares.

"Estamos casi al borde de una Tercera Guerra Mundial... y es una más peligrosa. Esta vez no va a ser solo el peligro nuclear, sino también la IA", declaró a la AFP A-Baki, cuyos estrechos vínculos con Donald Trump, forjados durante varias etapas como embajadora de Ecuador en Washington, podrían ayudarla a distinguirse entre los ocho candidatos a dirigir la ONU.

A-Baki destacó que un acuerdo sobre el futuro de la IA entre Washington y Pekín sería esencial para proteger a la humanidad.

"El presidente Trump y el presidente Xi Jinping (...) no deberían competir. Deberían cooperar", sentenció.

Los llamados a una mejor regulación de la IA se multiplicaron en las últimas semanas tras una serie de incidentes y de advertencias de varios directores de empresas del sector.

La presidenta del brazo ejecutivo de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el miércoles que reunirá a grandes actores de la IA para apoyar los esfuerzos con miras a desacelerar el desarrollo de los modelos más potentes.