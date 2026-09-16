Tensión y expectativa en EE. UU. por decisión de la Fed sobre tasas de interés

Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal de EE. UU. ( ARCHIVO )

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) podría elevar el miércoles sus tasas de interés para contener la inflación, una medida esperada por los mercados financieros pero a la que se opone firmemente el presidente Donald Trump.

El anuncio está previsto para las 02:00 de la tarde.

Se espera que Kevin Warsh, el nuevo jefe del banco central de la primera economía mundial, tome la palabra media hora después del anuncio.

Warsh fue designado por Trump, que ha pedido sin descanso bajar las tasas de interés para estimular el crecimiento económico.

El jefe de Estado llevó a cabo una campaña de presión inédita contra el predecesor de Warsh, Jerome Powell, a quien él mismo había nombrado en su primer mandato.

Para los inversores, la inflación no le dejará otra opción al jefe de la Fed que decepcionar al inquilino de la Casa Blanca.

Apuestan por una subida de los tipos de referencia de un cuarto de punto (para situarlos entre el 3.75 % y el 4 %), según la herramienta de seguimiento CME FedWatch.

Sin embargo, los mercados están menos unánimes que de costumbre. De hecho, algunos operadores siguen pensando que la Fed optará por mantener el statu quo, como en cada reunión desde principios de año.

Según analistas del banco BBVA, el desenlace "está lejos de estar decidido", pero "la Fed de Warsh se ha metido ella misma en un escenario de subida de tasas al adoptar una retórica firme" frente a la inflación.

Por tanto, esperan que proceda a su primer endurecimiento desde el verano de 2023 para "preservar su credibilidad".

Gregory Daco, economista en la consultora EY, quiere creer que el banco central no subirá sus tipos "únicamente por razones de credibilidad".

Considera que tampoco debería "contenerse" a la hora de cambiarlos porque se acercan las elecciones legislativas de medio mandato a comienzos de noviembre.

A su juicio, el debate en torno a la política estadounidense se ha visto contaminado por las "presiones políticas incesantes" y la reticencia de Warsh a ofrecer una "comunicación transparente".

"Prueba de fuego"

Antes de asumir el cargo, Warsh criticó duramente la gestión de la Reserva Federal ante la elevada inflación que siguió a la pandemia de covid-19.

Además, se mostró bastante favorable a las políticas económicas de Donald Trump.

La oposición demócrata lo tildó rápidamente de "marioneta" del presidente.

"Esta es la prueba de fuego para él", destaca ante la AFP David Wessel, investigador de la Brookings Institution. "O decepcionará por completo a los mercados, o se arriesgará a ganarse la ira de Donald Trump".

Según él, si Warsh "sube las tasas ahora y Trump se enoja, habrá consolidado su credibilidad para el resto de su mandato", que se extiende hasta 2030.

La Fed, que debe mantenerse independiente, tiene el doble mandato de buscar una inflación limitada al 2 % y de controlar el desempleo.

Este segundo objetivo ya está cumplido, con una tasa de desempleo de solo el 4.1%.

Sin embargo, la inflación ha estado por encima del objetivo durante más de cinco años, sin perspectivas de mejora a corto plazo, dado el reciente aumento de los precios de la gasolina.

La reunión será para la Fed una oportunidad para actualizar sus previsiones económicas (lo hace una vez por trimestre).

Los inversionistas analizarán minuciosamente el documento para evaluar el posible rumbo de las dos últimas reuniones monetarias del año.

Doce miembros, entre ellos Kevin Warsh, votan sobre las tasas de interés de referencia. Por lo tanto, se necesitan al menos siete votos para inclinar la balanza hacia un lado u otro.