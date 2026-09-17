Un F-16 se estrella en EE. UU. y el piloto sale ileso

Un avión de combate F-16 del ejército de Estados Unidos se estrelló en el estado de Michigan, en el norte del país, y el piloto logró eyectarse del aparato y salir ileso, informó este jueves el mando militar, confirmando informaciones de prensa.

"Un F-16 de la Guardia Nacional Aérea de Texas, perteneciente al 149.º Batallón de Caza, se estrelló durante una misión de entrenamiento rutinaria" cerca de Traverse City, confirmó la unidad en su página de Facebook.

"El piloto se eyectó con éxito de la aeronave. El incidente está bajo investigación", añadió, sin proporcionar más detalles.

Según dijeron las autoridades locales en Facebook, fue emitida una orden de evacuación en un radio de 1.6 kilómetros alrededor del lugar del accidente.

Gary Peters, senador por Michigan, afirmó en X que estaba "al tanto del accidente aéreo cerca de Traverse City" y "seguía de cerca la situación" en tanto esperaba "más información sobre el incidente"