Ministro de Exteriores de China y Marco Rubio discuten sobre situación en Oriente Medio

Otro acercamiento entre China y Estados Unidos renueva las expectativas, en medio de la tensión geopolítica y económica. ( SHUTTERSTOCK )

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, mantuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, el jueves, pocos días antes de una reunión prevista entre los líderes de ambos países, según informaron los medios estatales chinos.

Wang y Rubio hablaron sobre la situación en Oriente Medio en momentos en que Pekín busca mediar en la guerra de Teherán con Estados Unidos.

Durante la llamada, el jefe de la diplomacia china dijo a Rubio que su país y Estados Unidos "deben prepararse para la próxima etapa de intercambios de alto nivel en un espíritu de igualdad, respeto y beneficio mutuo", informó la agencia estatal de noticias Xinhua.

China rechaza "coacciones" tras autorizar EE.UU. aranceles a compradores de energía rusa

China rechazó este jueves cualquier "interferencia o coacción" sobre sus relaciones comerciales con otros países, después de que el Congreso estadounidense aprobara una ley que permite imponer aranceles de hasta el 100 % a grandes compradores de productos energéticos rusos, una medida que podría afectar al gigante asiático.

En una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun aseguró que Pekín mantiene una cooperación económica y comercial "normal" con países de todo el mundo bajo los principios de "igualdad" y "beneficio mutuo".

"Esa cooperación no está dirigida contra ningún tercero ni debe estar sujeta a la interferencia o coacción de ningún tercero", afirmó Guo al ser preguntado por la aprobación de la legislación estadounidense.

El vocero agregó que China se opone "de manera consistente" a las sanciones unilaterales que carecen de base en el derecho internacional y no han sido autorizadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles por 262 votos a favor y 159 en contra la denominada Ley Lindsey O. Graham de Sanciones a Rusia e Irán de 2026, que ya había recibido el visto bueno del Senado en agosto por 86 votos frente a 11.

La legislación queda ahora pendiente de la firma del presidente estadounidense, Donald Trump, para convertirse en ley.

La normativa concede a Trump facultades para imponer aranceles de hasta el 100 % a los principales compradores de petróleo y gas rusos, una herramienta que podría afectar especialmente a países como China e India.

Con todo, la norma no establece automáticamente esos gravámenes, sino que autoriza al Ejecutivo estadounidense a aplicarlos dentro de los mecanismos previstos.

El paquete contempla además sanciones contra funcionarios, bancos y sectores estratégicos de la economía rusa, así como contra la denominada "flota en la sombra" de petroleros utilizada para sortear las restricciones occidentales, y extiende determinadas sanciones financieras contra Irán.