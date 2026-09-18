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Jefe de ONU "lamenta profundamente" negativa de EE. UU. a conceder visados a dirigentes palestinos

Guterres está preocupado por el impacto de esta decisión en la capacidad del Estado de Palestina para participar en los trabajos de la ONU

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    Jefe de ONU lamenta profundamente negativa de EE. UU. a conceder visados a dirigentes palestinos
    Fotografía de archivo del 16 de junio de 2026 del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, hablando en Puerto Príncipe (Haití). (EFE/ MENTOR DAVID LORENS/ ARCHIVO)

    El secretario general de la ONU, António Guterres, "lamenta profundamente" la decisión de Estados Unidos de negar por segundo año consecutivo un visado al presidente palestino Mahmud Abbas para participar la semana que viene en la Asamblea General de la ONU, indicó el viernes su portavoz.

    • "El secretario general está preocupado por el impacto de esta decisión en la capacidad del Estado de Palestina para participar plenamente en los trabajos de las Naciones Unidas", añadió Stéphane Dujarric.

    Visados

    El jueves, el Departamento de Estado estadounidense comunicó que se negaba a conceder visados a la delegación palestina, incluido  Abbas, para protestar por la ausencia de reformas por su parte.

    Solo los representantes de la misión palestina ante la ONU podrán participar en la mayor cita anual del organismo.

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