La alianza Escudo de las Américas, liderada por Estados Unidos, propuso ayer sancionar colectivamente a 24 grupos del crimen organizado en la región a los que consideran "una amenaza inmediata y compartida".

"Anunciamos hoy la primera acción conjunta (...) para enfrentar el flagelo del narco-terrorismo" explicó el comunicado, emitido tras una reunión de líderes de la coalición en la sede de la ONU, al margen de la Asamblea General de la organización.

"Declaramos nuestra intención de imponer (...) el congelamiento de activos; restricciones migratorias y de visado para los miembros, asociados y simpatizantes de dichas organizaciones; y responsabilidad penal para las personas que, a sabiendas, proporcionen apoyo material, incluido el apoyo logístico, a esas organizaciones" explicó el texto.

La declaración fue suscrita por los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.

El Escudo de las Américas fue fundado en marzo pasado en Florida a iniciativa de Trump, y reúne a los aliados conservadores de Trump. Perú, Chile y Colombia se acaban de incorporar al grupo.

El ejemplo de EE. UU.

Estados Unidos dispone desde hace décadas de instrumentos económicos y jurídicos para sancionar a grupos armados, empresarios o responsables políticos a los que considera enemigos de sus intereses.

Washington tiene una "lista negra" de personas y empresas sancionadas, a las que no se permite acceder al sistema financiero o empresarial.

Esta es la primera vez que se pretende ampliar ese sistema de sanciones a la quincena de países que firman el comunicado, es decir casi la mitad de América Latina y el Caribe.

Los 24 grupos afectados ya han sido sancionados por Washington, y van desde la Mara Salvatrucha de El Salvador al Tren de Aragua de Venezuela.

También se incluyen los principales carteles mexicanos, así como los grupos armados colombianos como el ELN, los brasileños Primeiro Comando da Capital y Comando Vermelho, el Sendero Luminoso peruano y otros.

"Para facilitar estos objetivos", declaran los firmantes del documento, se pedirá formalmente al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), de 1947.

Creado en los inicios de la Guerra Fría para luchar contra el comunismo, el TIAR permite crear un órgano de consulta para coordinar la respuesta.

El presidente Donald Trump declaró este martes en el primer día de la Asamblea General de la ONU que "Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra América ganen terreno en ningún lugar del hemisferio occidental".

"De ser necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual", advirtió.

Washington ha declarado "organizaciones narcoterroristas" a los principales grupos criminales de la región, lo que permite a su juicio utilizar todo tipo de medidas militares.

Ejecución, exilio o detención

Organismos de defensa de los derechos humanos contestan esa asimilación de crimen organizado y actividad terrorista.

Los carteles de la droga son "el Estado Islámico" de América Latina y el Caribe, advirtió Trump ante la Asamblea General de la ONU.

Sus miembros merecen ser "ejecutados, exiliados o detenidos", añadió.

Mediante drones y ataques aéreos, el Pentágono lleva a cabo desde hace un año una campaña sin precedentes contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, con más de 200 muertos.

La cooperación transfronteriza ha aumentado en los últimos meses. Ecuador y Colombia protagonizan misiones conjuntas, y las deportaciones de presuntos criminales entre países vecinos también van en aumento.

El comunicado reconoce que cada país deberá aplicar ese arsenal de sanciones y medidas de represalia "en función de su legislación" penal.

Otro obstáculo es el recurso al TIAR, que es un instrumento de seguridad regional anterior al Escudo y que está vinculado a la OEA, donde países como Brasil o México objetan a menudo las iniciativas de Washington.

Hay países miembros del Escudo, como Belice o Bolivia, que no forman parte actualmente del Tratado de Río.