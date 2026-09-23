Irán no permitirá que estrecho de Ormuz se utilice para una "agresión"

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, declaró este miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que su Gobierno no permitirá que el estrecho de Ormuz sea utilizado para llevar a cabo una "agresión" contra su país.

"No podemos permitir que algunos tengan libre acceso y defiendan sus intereses a través de esa vía de navegación, mientras que, al mismo tiempo, utilizan esa vía para imponernos su agresión", afirmó Pezeshkian ante los representantes de los Estados miembros de la ONU.

El mandatario iraní adoptó un tono desafiante durante su intervención, la primera ante la organización desde que Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva militar contra Irán.

Un mensaje directo a Trump

Pezeshkian dirigió parte de su discurso al presidente estadounidense, Donald Trump, y aseguró que las sanciones y las presiones de Washington no conseguirán doblegar a la República Islámica.

Trump "debe saber que la resistencia del pueblo iraní solo aumentará frente a las sanciones, el incremento de la presión y el aumento de las intimidaciones. Nunca inclinaremos la cabeza ni nos arrodillaremos", afirmó.

Las palabras del presidente iraní reflejan la tensión entre Teherán y Washington en momentos en que el conflicto ha colocado al estrecho de Ormuz, una vía de navegación estratégica, en el centro de la confrontación.

Irán se presenta como víctima

Pezeshkian también sostuvo ante la Asamblea General que Irán ha sido víctima del terrorismo y vinculó esa denuncia directamente con la ofensiva militar emprendida por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

"Hemos sido víctimas del terrorismo", declaró el mandatario.

Pezeshkian utilizó como ejemplo la muerte del líder supremo iraní y los ataques contra objetivos civiles durante la ofensiva.

"Vengo de un Irán en el que nuestro estimado líder supremo fue asesinado sin ningún marco legal ni motivo. Vengo de un Irán donde, en realidad, bombardearon una escuela", manifestó ante la Asamblea General.

Ormuz como línea de defensa

La advertencia sobre el estrecho de Ormuz fue uno de los puntos centrales de la intervención del mandatario iraní. Pezeshkian planteó que Teherán no acepta que otros países utilicen libremente esa ruta para proteger sus intereses mientras, según su Gobierno, participan al mismo tiempo en acciones contra Irán.

El presidente iraní vinculó así la navegación por el estrecho con la seguridad de su país y dejó claro que Teherán considera incompatible garantizar el acceso a esa vía marítima mientras se desarrollen acciones que califica de agresiones contra territorio iraní.

El planteamiento se sumó al mensaje político dirigido directamente a Washington: Pezeshkian aseguró que el aumento de las sanciones, las presiones y las amenazas tendrá como respuesta una mayor resistencia de la población iraní.

Su discurso ante Naciones Unidas reunió así tres mensajes principales: la advertencia sobre el uso del estrecho de Ormuz, el rechazo a las presiones del Gobierno de Trump y la denuncia de que Irán ha sido víctima de terrorismo durante la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel.